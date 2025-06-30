Спорт или катастрофа: пять видов тренировок, которые крадут фигуру и подсовывают лишний вес

2:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда желание стать стройнее и здоровее становится приоритетом, большинство отправляется прямиком в тренажёрный зал. Кажется, дело за малым — выбрать подходящую программу и ждать результатов. Но спустя недели или даже месяцы многие с ужасом замечают, что вес не только не уходит, но и прибавляется.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Домашняя тренировка

Излишние усердие на старте

Когда мотивация зашкаливает, хочется выкладываться по максимуму: тяжелые веса, ежедневные тренировки, марафоны без отдыха. Но чрезмерное рвение нередко приводит к обратному эффекту — перетренированности.

Многие новички, впервые оказавшись в зале, воодушевляются — начинают посещать по два занятия в день, каждый день. Это избыточно. Организм не успевает восстанавливаться, что ведёт к боли, усталости и даже набору веса. Через пару недель такой энтузиазм угасает, и человек бросает спорт.

Игнорирование питания и вредные привычки

Без корректировки питания и отказа от вредных привычек — никакие тренировки не помогут. Особенно если после зала вы "награждаете" себя бургерами или пивом.

Некоторые считают, что тренировки дают индульгенцию на любую еду. Это ошибка. Даже без спорта, при хорошем рационе, тело меняется. А вот спорт без питания — впустую.

Нарушение базовых принципов

Фитнес — не лотерея. Это система, где важны все элементы: нагрузка, питание и восстановление. Без одного из них прогресса не будет.

Что важно:

Регулярность тренировок

Продуманная программа

Полноценный отдых и сон

Хаотичный подход

Спонтанные тренировки без системы и цели малоэффективны. Программа — ваш якорь в мире фитнеса. Лучше всего — три полноценных тренировки в неделю. Так и мышцы работают, и организм не перегружается.

Тренировка дольше часа

Марафонские занятия — не признак усердия, а путь к выгоранию. Профессионалы могут позволить себе тренировки по два часа, но для обычного человека это вредно.

Обычным людям достаточно 60 минут. Даже если тренируетесь шесть раз в неделю. Всё, что сверх — это уже ближе к подготовке к соревнованиям, а не к оздоровлению.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

