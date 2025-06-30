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Они в каждом фитнес-блоге, но портят фигуру и здоровье: всё дело в одном из этих упражнений

2:45
Спорт

В погоне за стройной фигурой многие готовы пробовать всё: от сомнительных марафонов до "волшебных" советов из интернета. Но далеко не каждый тренд из соцсетей стоит внедрять в свою жизнь. Особенно, когда дело касается вашего тела.

Занятия спортом
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занятия спортом

Упражнения, которые выглядят безобидно, но могут обернуться болью, травмами и полной потерей мотивации к тренировкам.

Планка дольше 30 секунд — переоцененная "вечность"

Блогеры часто хвастаются, как стоят в планке по 3-5 минут, а иногда и дольше. Но это не показатель силы, а прямой путь к травмам. Планка действительно полезна — но только первые 20-30 секунд, когда мышцы корпуса активно включаются в работу.

После этого эффекта почти нет, зато суставы получают лишнюю нагрузку. Это доказал профессор биомеханики из Канады Стюарт Макгилл. Так что если хотите пользы — делайте короткие подходы с отдыхом, а не устраивайте "стойку до упора".

Сведение ног в тренажере — не для всех и не про стройность

Это одно из самых популярных упражнений в зале — особенно среди женщин. Говорят, оно "убирает жир" с внутренней части бедра. На деле — мышцы просто растут, а жир остаётся.

Плюс, если техника хромает (а у новичков это почти всегда так), можно травмировать мышцы тазового дна. Особенно это касается девушек, которые впервые пришли в зал. Лучше найти альтернативу, безопасную и эффективную.

Выпады "реверанс" — красивая поза, опасный поворот

На первый взгляд — обычное упражнение, которое делают даже в домашних тренировках. Но при "реверансе" бедренная кость скручивается под непривычным углом, а нагрузка на суставы возрастает.

Если вам нравятся выпады — делайте их в классической форме. Там таз стабилен, а нагрузка уходит туда, куда нужно — в ягодицы, а не в крестец.

Повороты туловища со штангой — угроза пояснице

Упражнение часто используют для тренировки косых мышц пресса. Но суть в том, что мышцы при этом почти не работают. А вот нагрузка на поясничный отдел зашкаливает.

Это зона нестабильная сама по себе. А если вы крутитесь со штангой на плечах — рискуете получить травму, особенно если вес выше вашего уровня подготовки.

Главное — не следовать вслепую

Каждое тело — уникально. Что работает на одном, может разрушить здоровье другого. Прислушивайтесь к себе, не гнаться за "лайками" и не верьте каждому совету из ленты. Иногда лучше сделать меньше, но с умом.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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