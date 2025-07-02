Видео о восстановлении после травм в соцсетях могут принести вред, а не пользу: вот чем рискнула Кардашьян

3:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда Ким Кардашьян въехала на вечеринку по случаю открытия своего бутика SKIMS в Нью-Йорке на коленном самокате — приспособлении для передвижения людей с травмами голени (на одной ноге шпилька, на другой — дизайнерский гипс), — она не просто лечила травму. Она создавала контент.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Словая аэробика

В 2024 году рэпер Кид Кади тоже превратил свою сломанную ногу в "вирусную историю", публикуя обновления о себе на костылях и в хирургическом ботинке после несчастного случая на фестивале Coachella в Калифорнии.

Эти громкие травмы не просто вызывают сочувствие; они генерируют очки стиля, подписчиков и миллионы просмотров. Но поскольку восстановление после травм превращается в онлайн-развлечение, возникает важный вопрос: помогает ли эта тенденция людям выздоравливать или поощряет рискованное поведение, которое может замедлить выздоровление?

Откройте любую ленту в социальных сетях, и вы, скорее всего, наткнетесь на видео людей, хромающих по супермаркетам, танцующих на костылях или потеющих во время тренировок в медицинском ботинке. Такие хэштеги, как #BrokenFootClub и #InjuryRecovery, породили процветающие онлайн-сообщества, где пользователи делятся советами, разочарованиями и этапами восстановления.

Для многих реабилитация стала публичным представлением, полным историй о триумфальном возвращении. И это касается не только знаменитостей. Самые разные люди превращают свои травмы, от растяжений во время походов до восстановления после операций, в цифровые дневники.

Некоторые предлагают полезные советы или эмоциональную поддержку, в то время как другие фокусируются на быстром прогрессе, иногда умалчивая о более медленных, необходимых шагах, которых требует настоящее исцеление.

Наблюдение за тем, как другие восстанавливаются, может быть глубоко обнадеживающим. Видеть, как кто-то шутит о том, как шатаясь, добирается до ванной или показывает, как подниматься по лестнице на костылях, может облегчить одиночество, которое часто сопровождает травму.

И некоторые создатели действительно делают это правильно. Все большее число специалистов в области здравоохранения, от хирургов-ортопедов до физиотерапевтов и подологов, теперь используют платформы социальных сетей, такие как TikTok и Instagram, чтобы делиться безопасными упражнениями, реалистичными сроками и экспертными советами по восстановлению.

Для людей, которые испытывают трудности с доступом к очной помощи, этот клинически обоснованный контент может стать спасательным кругом. Но не весь контент создается одинаково, и некоторые могут принести больше вреда, чем пользы.

Самые просматриваемые видео о восстановлении часто публикуются не специалистами в области здравоохранения, а влиятельными лицами, стремящимися продемонстрировать быстрый прогресс. Некоторые слишком рано отказываются от костылей, прыгают без посторонней помощи или пытаются выполнять высокоэффективные упражнения, пока их тела все еще уязвимы, — все ради вовлеченности.

Часто упускается из виду негламурная реальность: отеки, неудачи, отдых и медленный, иногда разочаровывающий темп настоящего исцеления. Кости, сухожилия и связки не впечатляются лайками или количеством подписчиков. Исцеление требует времени и тщательно структурированной нагрузки: постепенное, преднамеренное увеличение весовой нагрузки и движения для восстановления силы без риска повторной травмы.

Уточнения

Скотт Рэмон Сидже́ро Ме́скади (англ. Scott Ramon Seguro Mescudi; род. 30 января 1984, Кливленд, Огайо), более известный под сценическим псевдонимом Кид Кади (англ. Kid Cudi), — американский рэпер (певец, автор песен, гитарист), музыкальный продюсер и актёр.

