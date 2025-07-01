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Секрет ясного разума: 4 вида активности, которые замедляют когнитивное старение

2:18
Спорт

Занятия спортом признаны важным аспектом здорового образа жизни, но новое исследование Университета Джорджии обнаружило дополнительное преимущество — предотвращение снижения когнитивных функций.

Плавание в бассейне
Фото: flickr.com by JD Lasica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плавание в бассейне

Исследователи проанализировали данные более 13 000 респондентов и обнаружили, что постоянная физическая активность может снизить скорость снижения когнитивных способностей у пожилых людей. Это говорит о важности поддержания постоянной физической активности на протяжении всей жизни, сказал ведущий автор Сухан Сон.

"Мы обнаружили, что более длительная и частая физическая активность связана с замедленным снижением когнитивных способностей", — сказал Сон, доцент кафедры политики и управления в области здравоохранения.

Даже занятия спортом всего один раз в неделю имеют значение. Исследователи опирались на данные исследования "Здоровье и выход на пенсию", национального репрезентативного исследования, в котором в течение 16 лет наблюдались взрослые в возрасте 50 лет и старше.

Респонденты сообщали о том, как часто они были физически активны, а также об уровне своей активности в зависимости от интенсивности. К активным видам деятельности относились такие виды деятельности, как бег и бег трусцой.

Садоводство, танцы или растяжка были классифицированы как умеренные виды деятельности, в то время как уборка пылесосом, стирка и ремонт дома считались легкими.

Исследование не рассматривало конкретное время упражнений, а скорее общие привычки активности, и обнаружило, что люди, которые поддерживали регулярную физическую активность на протяжении всей своей жизни, испытывали значительно более медленную скорость снижения когнитивных способностей.

Например, увеличение интенсивной физической активности с одного-трех раз в месяц до одного раза в неделю было связано с измеримым замедлением снижения когнитивных способностей.

Даже увеличение умеренной физической активности с одного раза в неделю до нескольких раз в неделю приводило к более медленной скорости снижения когнитивных способностей с течением времени.

Уточнения

Когнити́вно-поведе́нческая терапи́я (КПТ англ. cognitive behavioural therapy, CBT), также когнити́вно-поведе́нческая психотерапи́я или когнити́вно-бихевиора́льная психотерапи́я, — широко распространённая комплексная форма психотерапии, сочетающая в себе когнитивную терапию с поведенческой терапией.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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