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Необычное открытие: физические упражнения облегчают депрессию и беспокойство у детей

1:28
Спорт

Новое исследование Университета Южной Австралии показывает, что регулярные упражнения могут стать мощным вмешательством для поддержки психического здоровья детей и подростков.

детский лагерь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
детский лагерь

В крупнейшем метаанализе 375 клинических испытаний с участием более 38 000 молодых людей исследователи из UniSA обнаружили, что когда дети принимали участие в структурированных программах упражнений, их симптомы депрессии и тревожности улучшались.

В частности, исследование показало, что:

Тревожность лучше всего уменьшалась с помощью упражнений с низкой интенсивностью и сопротивлением, таких как легкие веса или мягкие круговые упражнения.

Депрессия лучше всего уменьшалась с помощью умеренно интенсивных, смешанных и силовых тренировок, включая круговые упражнения, которые сочетают аэробные и силовые программы, особенно в программах, длящихся менее трех месяцев.

Самые большие улучшения симптомов депрессии наблюдались в программах, длящихся менее 12 недель, что позволяет предположить, что преимущества могут проявиться относительно быстро, особенно для детей в возрасте от 12 лет и старше.

Не было выявлено существенных различий между частотой сеансов упражнений в неделю.

Дети с депрессией и СДВГ также показали самые большие улучшения от упражнений.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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