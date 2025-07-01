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Названа самая частая проблема нашего поколения: 5 распространенных мифов о боли в спине

3:55
Спорт

Несмотря на то, насколько распространен тип боли в спине, мифы о нем сохраняются.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Вот несколько фактов:

Миф: Подъем тяжестей является основной причиной боли в спине.

Факт: Подъем тяжестей с плохой техникой может способствовать возникновению боли в спине, но основными виновниками являются малоподвижный образ жизни, плохая осанка, ожирение и генетические факторы.

Миф: Постельный режим облегчит боль в спине.

Факт: Возможно, нет, но это зависит от причины вашей боли. Если это растяжение мышц, то может помочь отдых в течение нескольких дней. Однако постельный режим также может продлить боль в спине или даже усилить ее.

Если ваша боль вызвана сдавливанием нерва, проблемами с дисками или дегенерацией суставов, бездеятельность может привести к напряжению мышц, усилению боли, потере физического состояния и еще большей слабости.

В этих случаях вам следует изменить свою деятельность, перейти на упражнения с низкой ударной нагрузкой, такие как ходьба и плавание, и избегать таких движений, как наклоны, скручивания или подъемы. Поддержание некоторой степени физической активности может помочь вам быстрее восстановиться.

Миф: Боль в спине возникает из-за сидения на толстом кошельке.

Факт: Сидение с большим кошельком в заднем кармане может вызвать боль и онемение в ноге или бедре, но обычно не боль в спине. Большой кошелек может наклонить таз и сдавить седалищный нерв. Этот нерв является самым крупным в вашем теле, он разветвляется от поясницы через бедра, ягодицы и вниз по каждой ноге. Сжатие его вызывает боль или онемение во время сидения или вождения. После долгого сидения вам может быть трудно ходить или вы можете чувствовать покалывание в ногах.

Сначала попробуйте снять кошелек и принять безрецептурные противовоспалительные препараты. Если боль в ноге не проходит, проконсультируйтесь с врачом.

Миф: Боль в спине всегда вызвана серьезным основным заболеванием.

Факт: Боль в спине обычно вызвана растяжениями мышц или связок, а не серьезным заболеванием, таким как проблемы с дисками или позвонками. Большинство болей в спине проходят сами по себе.

Миф: Избегайте упражнений при болях в спине.

Факт: упражнения и физическая активность обычно рекомендуются для лечения и профилактики болей в спине. Укрепление основных мышц, включая мышцы спины, улучшение гибкости и поддержание здорового веса могут способствовать оздоровлению спины.

В зависимости от вашей боли вам может потребоваться изменить свою активность. Вы знаете свое тело лучше всех, поэтому прислушивайтесь к нему.

Если что-то не становится лучше или становится все хуже, обратитесь к врачу для оценки.

Миф: операция — единственное решение хронической боли в спине.

Факт: Боль в спине часто вызвана проблемами, которые не решаются хирургическим путем. Нехирургические методы лечения, такие как физиотерапия, лекарства, инъекции и изменение образа жизни, часто эффективны в лечении и уменьшении хронической боли в спине.

Операция может быть необходима, если ваша боль:

— Усиливается, особенно ночью или когда вы ложитесь.

— Распространяется на одну или обе ноги.

— Вызывает слабость, онемение или покалывание в одной или обеих ногах.

— Возникает при новых проблемах с контролем кишечника или мочевого пузыря.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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