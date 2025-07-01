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Сердца олимпийцев в центре внимания: исследование выявило неожиданный риск заболевания у элитных гребцов

1:53
Спорт

Новое исследование с участием 121 бывшего элитного гребца из Австралии показало, что у каждого пятого развивается мерцательная аритмия.

Байдарка
Фото: unsplash.com by Viktor Jakovlev apviktor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Байдарка

Это распространенное состояние сердечного ритма может привести к инсульту и сердечной недостаточности у некоторых людей, но исследователи выявили новые генетические и клинические инструменты, которые позволяют применять ранние профилактические стратегии.

Исследователи также обнаружили, что у вышедших на пенсию гребцов, среди которых есть бывшие олимпийцы, вероятность развития мерцательной аритмии почти в семь раз выше, чем у населения в целом, несмотря на то, что у них гораздо меньше факторов риска мерцательной аритмии, таких как высокое кровяное давление, диабет и ожирение.

Ключевым выводом, опубликованным в European Heart Journal, было то, что вероятность развития мерцательной аритмии была связана не только с эффектами тренировок на протяжении всей жизни, но и с генетическим составом каждого спортсмена.

Профессор Андре Ла Жерш говорит, что результаты подчеркивают парадокс, что некоторые важные состояния сердечного ритма чаще встречаются среди некоторых из самых подтянутых и здоровых людей в обществе.

"Это исследование говорит нам, что не стоит игнорировать мужчину или женщину с точеными квадрицепсами в приемной врача. Наше исследование доказывает, что мерцательная аритмия является побочным эффектом упражнений на выносливость, и если ее пропустить, то она может иметь серьезные последствия", — отметил он.

Некоторые из этих спортсменов не подозревали, что у них мерцательная аритмия, пока им не провели им скрининг, поскольку это заболевание может развиваться без каких-либо внешних симптомов.

Уточнения

Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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