Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему июль — идеальный месяц для посадки: раскрываем все секреты
С 1 сентября водить будет нельзя по новым причинам: обновлён перечень медпротивопоказаний
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Этот дым спасает жизни: неожиданный поворот в борьбе с лесными пожарами
Италия прячет сокровище в Тирренском море — и это не Капри
Мурманский гигант: рост добычи газа на Арктик СПГ 2 поражает мир
Баклажаны на гриле: секретный маринад, который сделает их шедевром
Пять ошибок при умывании, которые портят кожу каждый день
Вылет через 50 часов: причины и реакция властей на инцидент с рейсом в Хургаду

Пробежка в дождь: вот как защитить дыхание в холод и сохранить эффективность бега

1:30
Спорт

Во многих городах России лето больше напоминает осень, но когда, если не сейчас заниматься спортом на улице? Узнайте, как защитить дыхание в прохладную погоду и сохранить эффективность бега.

Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Во время бега организму необходимо согреть и увлажнить воздух, прежде чем он достигнет легких. В холодные дни этот процесс требует больше усилий, что делает занятия спортом более обременительными для дыхательной системы.

Другим фактором является сужение бронхов, обычное при низких температурах, что делает дыхательные пути уже. Это усиливает ощущение одышки, особенно у людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей.

Понимание этих реакций — первый шаг к адаптации тренировок и избежанию дискомфорта. Применение определенных методов может сохранить эффективность дыхания и улучшить комфорт при беге зимой.

Наиболее рекомендуемыми являются:

  • Дыхание через нос: согревает и увлажняет воздух до того, как он попадет в легкие
  • Использование шарфа или спортивной маски: создает тепловой барьер, смягчающий воздействие холода
  • Упражнения на диафрагмальное дыхание: способствуют большему потреблению кислорода с меньшими усилиями.

Эти практики в сочетании с постепенной разминкой помогают минимизировать воздействие холодного воздуха и делают тренировку более стабильной и эффективной.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Куча стоит месяцами, а толку ноль? Добавьте это простое средство — и перегнивание пойдёт как по маслу
Садоводство, цветоводство
Куча стоит месяцами, а толку ноль? Добавьте это простое средство — и перегнивание пойдёт как по маслу Аудио 
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
Авто
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Вылет через 50 часов: причины и реакция властей на инцидент с рейсом в Хургаду
Авиакомпании не пускают этот шведский деликатес на борт? Эксперты назвали самую вонючую еду
Иранская компания может стать акционером Астраханского порта — каков план
С виду надёжные, на деле — провальные: 7 автомобилей с критичным падением цен
Штукатурка вместо картины: как сделать стену главным украшением гостиной
Фитнес-мифы разбиты: четыре зоны тела, где спорт бессилен — только пластика спасет ситуацию
Медленное усвоение фруктозы в мёде — плюсы и возможные минусы для организма
Как Голливуд изменил свои правила для актрис: Скарлетт Йоханссон раскрыла главный секрет эволюции женских ролей в кино
Герань или пеларгония: кто окажется победителем в битве за ваше сердце
Кошки и окно: как они воспринимают мир и почему важно не мешать этому ритуалу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.