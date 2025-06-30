Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний шашлык по-новому: сочная свинина без уксуса и лишних добавок для здорового вкуса
Тренд, который набирает обороты: трое суток без еды — чудо или рискованная авантюра
С 1 июля пенсии вырастут автоматически: кто получит двойные выплаты и прибавки
Мужчина лёг на пол и не хотел выходить: эксцесс на рейсе Thai Lion Air шокировал пассажиров
3 популярные собаки, которых нельзя заводить, если у вас есть дети
Золотой пистолет, часы за миллиарды и личное поздравление Путина: как женился Адам Кадыров
Самый нежный суп без грамма мяса: всё держится на одном неожиданном трюке
Ароматные розы и мощные бутоны — и всё благодаря дешёвому порошку
Наука против заноса: зачем в зимние шины начали добавлять скорлупу и уголь, и причем тут японцы

Боль в колене при подъеме по лестнице? Вот что нужно делать в таком случае

2:41
Спорт

Боль или дискомфорт в колене часто появляется постепенно и может усиливаться со временем, затрудняя выполнение простых повседневных задач. Коленный сустав, поскольку он отвечает за поглощение ударов и поддержку веса тела, особенно подвержен перегрузкам при использовании лестниц. Когда появляется дискомфорт, обычно возникает беспокойство о том, что может происходить.

Колено
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Колено

Колено состоит из костей, хрящей, связок, менисков и сухожилий, и любое изменение в этих структурах может привести к боли. Кроме того, на возникновение проблемы могут влиять такие факторы, как образ жизни, травмы в анамнезе и даже обувь.

Дискомфорт в колене при подъеме или спуске по ступенькам может иметь несколько причин.

Наиболее распространенные причины включают:

  • Износ хряща: такие состояния, как хондромаляция надколенника и остеоартрит, приводят к ухудшению состояния хряща, что делает движение болезненным.
  • Воспаление сухожилий: тендинит, вызванный повторяющимися движениями или перегрузкой, может вызывать боль при сгибании или разгибании колена.
  • Повреждения менисков или связок: скручивания, падения или удары могут нарушить работу этих структур, что затрудняет движение.
  • Мышечная слабость: менее сильные мышцы увеличивают нагрузку на сустав, способствуя появлению симптомов.
  • Изменения в выравнивании ног: структурные отклонения, такие как вальгус или варус колена, могут перегружать определенные области.
  • В дополнение к этим факторам избыточный вес и использование неподходящей обуви также способствуют возникновению боли, особенно в ситуациях, когда требуется больше усилий от сустава.

Что делать в таком случае?

  1. Уменьшите интенсивность занятий: сокращение использования лестниц при наличии боли может предотвратить ухудшение состояния.
  2. Прикладывайте холодные компрессы: лед может быть полезен для контроля воспаления и отека.
  3. Практикуйте растяжку: растяжка мышц ног улучшает гибкость и снижает нагрузку на суставы.
  4. Укрепляйте мышцы: упражнения для четырехглавых мышц, ягодиц и икр помогают стабилизировать колено.
  5. Контролируйте вес тела: избыточный вес усиливает воздействие на суставы.

Кроме того, выбор удобной обуви и последующие посещения физиотерапевтов могут помочь предотвратить новые приступы боли. Если боль не прекратится, нужно обратиться к врачу.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Авто
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Ароматные розы и мощные бутоны — и всё благодаря дешёвому порошку
Наука против заноса: зачем в зимние шины начали добавлять скорлупу и уголь, и причем тут японцы
Секрет мощного куста: уберите эти ветви сразу после урожая
Дом там, где поддержка: Путин поставил задачу — строить больше и быстрее
Китай строит больше, чем Европа успевает включить: 100 солнечных панелей в секунду — это только начало
Сода в быту: 10 вещей, которые никогда нельзя чистить этим универсальным средством
Цифровые диверсанты: Scattered Spider готовит авиационную катастрофу века
Лопата губит урожай: вот почему землю нельзя копать
Шерсть, злость и ни капли любви: что скрывает самая недоверчивая морда в мире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.