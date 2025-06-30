Боль в колене при подъеме по лестнице? Вот что нужно делать в таком случае

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Боль или дискомфорт в колене часто появляется постепенно и может усиливаться со временем, затрудняя выполнение простых повседневных задач. Коленный сустав, поскольку он отвечает за поглощение ударов и поддержку веса тела, особенно подвержен перегрузкам при использовании лестниц. Когда появляется дискомфорт, обычно возникает беспокойство о том, что может происходить.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Колено

Колено состоит из костей, хрящей, связок, менисков и сухожилий, и любое изменение в этих структурах может привести к боли. Кроме того, на возникновение проблемы могут влиять такие факторы, как образ жизни, травмы в анамнезе и даже обувь.

Дискомфорт в колене при подъеме или спуске по ступенькам может иметь несколько причин.

Наиболее распространенные причины включают:

Износ хряща: такие состояния, как хондромаляция надколенника и остеоартрит, приводят к ухудшению состояния хряща, что делает движение болезненным.

Воспаление сухожилий: тендинит, вызванный повторяющимися движениями или перегрузкой, может вызывать боль при сгибании или разгибании колена.

Повреждения менисков или связок: скручивания, падения или удары могут нарушить работу этих структур, что затрудняет движение.

Мышечная слабость: менее сильные мышцы увеличивают нагрузку на сустав, способствуя появлению симптомов.

Изменения в выравнивании ног: структурные отклонения, такие как вальгус или варус колена, могут перегружать определенные области.

В дополнение к этим факторам избыточный вес и использование неподходящей обуви также способствуют возникновению боли, особенно в ситуациях, когда требуется больше усилий от сустава.

Что делать в таком случае?

Уменьшите интенсивность занятий: сокращение использования лестниц при наличии боли может предотвратить ухудшение состояния. Прикладывайте холодные компрессы: лед может быть полезен для контроля воспаления и отека. Практикуйте растяжку: растяжка мышц ног улучшает гибкость и снижает нагрузку на суставы. Укрепляйте мышцы: упражнения для четырехглавых мышц, ягодиц и икр помогают стабилизировать колено. Контролируйте вес тела: избыточный вес усиливает воздействие на суставы.

Кроме того, выбор удобной обуви и последующие посещения физиотерапевтов могут помочь предотвратить новые приступы боли. Если боль не прекратится, нужно обратиться к врачу.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

