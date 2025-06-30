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Забудьте о пробежках и спортзале: похудеть помогут 6 упражнений для тех, кто любит заниматься дома

1:47
Спорт

Принятие ежедневной программы упражнений может принести значительные изменения в ваше физическое и психическое здоровье. Регулярные упражнения помогают укрепить мышцы, улучшить гибкость и увеличить вашу энергию в течение дня.

приседания
Фото: freepik
приседания

Кроме того, ежедневные упражнения помогают контролировать вес тела и предотвращать хронические заболевания, такие как гипертония и диабет.

Еще один важный момент — положительное влияние на психическое здоровье.

Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — гормонов, отвечающих за чувство благополучия. Со временем привычка к физическим упражнениям может уменьшить симптомы тревоги и стресса, становясь важным союзником для тех, кто стремится к лучшему качеству жизни.

Выбор простых и эффективных упражнений может стать первым шагом для тех, кто хочет включить физическую активность в свою повседневную жизнь.

Ниже приведены шесть вариантов, которые не требуют оборудования и могут выполняться новичками:

  1. Приседания: прорабатывают ноги и ягодицы, улучшая силу и устойчивость.
  2. Отжимания: укрепляют грудь, плечи и трицепсы.
  3. Планка: активизирует корпус, способствуя осанке и равновесию.
  4. Прыжки: повышают частоту сердечных сокращений и помогают в аэробной подготовке.
  5. Брюшной пресс: фокусируется на мышцах живота, важных для поддержки туловища.
  6. Подъемы ног: прорабатывают нижнюю часть живота и сгибатели бедра.

Эти движения можно выполнять последовательно, формируя быструю и эффективную схему. Ежедневное повторение способствует развитию дисциплины и улучшению результатов.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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