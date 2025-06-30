VO2 Max — самый важный показатель здоровья, считают эксперты. Вот как его улучшить

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VO2 max — один из самых неуловимых терминов в фитнесе. Вы, возможно, слышали о нем, так как его часто называют числом, определяющим состояние сердечно-сосудистой системы.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Бег на дорожке

Тем не менее, для многих эта концепция сбивает с толку и неправильно понимается — вершина спортивного мастерства для элитных спортсменов на выносливость, конечно, но не для обычных людей без доступа к лаборатории производительности.

Этот показатель по-прежнему важен для тех из нас, кто просто ходит в спортзал, занимается бегом или время от времени пробует новый вид фитнеса. Показатель VO2 Max означает максимальный объем кислорода (в миллилитрах) на килограмм веса, который вы можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке.

Другими словами, VO2 Max — это показатель спортивной подготовки, который должен увеличиваться по мере улучшения физической формы. Когда дело доходит до повышения вашего физического уровня VO2 max, в первую очередь важны высокоинтенсивные части ваших тренировок.

Тяжелые усилия сигнализируют вашим физиологическим системам о необходимости адаптироваться таким образом, чтобы повысить вашу способность производить энергию в аэробных условиях.

Интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT) — популярный и эффективный метод включения высокоинтенсивных усилий в вашу программу тренировок. Интервальные тренировки — это краеугольный камень тренировочных программ любого уровня. Различная интенсивность тренировки может быть особенно полезной для людей с более низким уровнем физической подготовки, если вы достаточно здоровы для их выполнения.

Включение более легкой восстановительной работы между усилиями высокой интенсивности позволяет выполнять больше этих усилий, чем было бы возможно в противном случае.

Другой проблемой для тех, кто пытается улучшить свой VO2 max, является отсутствие адекватного восстановления. Спортсмены, ориентированные на достижение цели, часто стремятся к прогрессу и достижению своих целей как можно быстрее. Это часто приводит к тому, что тренировки становятся дольше и тяжелее, чем нужно, что в конечном итоге может быть контрпродуктивным.

Иногда для быстрого увеличения VO2 max достаточно просто изменить режим тренировок. Усилия высокой интенсивности являются ключом к повышению вашего VO2 max, но чрезмерное внимание к этим сложным тренировкам может привести к слабости поддерживающих систем.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

