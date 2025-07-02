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Скручивания разгоняют жир: сколько повторений нужно, чтобы пресс наконец-то проявился

1:35
Спорт

Сколько скручиваний нужно делать ежедневно, чтобы увидеть результат? Вопреки распространённому мнению, бесконечные повторы не гарантируют плоский живот. Качество и техника выполнения важнее количества.

скручивания
Фото: freepik is licensed under public domain
скручивания

Сколько скручиваний делать в день

Для большинства людей достаточно выполнять до 40 скручиваний в день. Это число может варьироваться в зависимости от уровня подготовки и целей. Важно сосредоточиться на правильной технике, а не на количестве повторений.

Как правильно выполнять скручивания

  • Лягте на спину, согните колени, стопы на полу.

  • Руки держите вдоль тела или скрестите на груди.

  • Поднимайте верхнюю часть тела, напрягая пресс, без рывков.

  • Медленно опускайтесь обратно, контролируя движение.

Советы по технике

  • Не спешите; выполняйте упражнения медленно и осознанно.

  • Избегайте напряжения в шее; не тяните голову руками.

  • Держите локти широко, если руки за головой.

  • Представляйте, как позвоночник поднимается позвонок за позвонком.

Польза скручиваний

Скручивания укрепляют мышцы пресса, улучшают осанку и помогают в повседневных движениях, таких как наклоны и подъёмы. Они также способствуют снижению риска травм спины.

Вместо того чтобы стремиться к большому количеству повторений, сосредоточьтесь на правильной технике и качестве выполнения скручиваний. Это приведёт к лучшим результатам и снизит риск травм.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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