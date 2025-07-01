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Пресс выходит из тени: движения, после которых чувствуете мышцы, о которых не знали

5:09
Спорт

Мечтаете о плоском животе, но привычные упражнения не дают результатов? Возможно, вы просто упускаете важную деталь: нижняя часть пресса требует особого подхода. Хотя она не существует как отдельная мышца, именно в этой зоне чаще всего скапливается жир, и она труднее всего поддаётся тренировке. Хорошая новость — специальные упражнения помогут справиться с этой задачей.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Как правильно тренировать нижний пресс

Чтобы добиться ощутимого эффекта, выполняйте каждое упражнение по 10-20 повторений в 2-3 подходах. Между подходами отдыхайте не дольше одной минуты. Оптимальный режим — 3-4 тренировки в неделю с обязательными днями восстановления. Сосредоточьтесь на ощущениях в теле: осознанная работа с мышцами помогает активировать их глубже и эффективнее.

Статическое нажатие под углом 90 градусов

Это упражнение идеально подходит как для начала тренировки, так и в качестве короткой активации в течение дня.

Как выполнять:

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях и поднимите их так, чтобы бедра и голени образовали прямой угол

  • Вытяните руки и надавите ладонями на переднюю часть бедер

  • На выдохе напрягите пресс, прижимая поясницу к полу и оказывая сопротивление между руками и ногами

  • Задержитесь на секунду, затем расслабьтесь. Повторите 10 раз

Усложнение: поднимите голову и плечи от пола во время выполнения

Растяжка с сопротивлением одной ноги

Упражнение из пилатеса, которое отлично активирует мышцы кора за счёт встречного сопротивления.

Как выполнять:

  • Лягте на спину, подтяните оба колена к груди

  • Обхватите руками правое бедро, а левую ногу вытяните параллельно полу

  • Поднимите голову и плечи, взгляд направлен на ноги

  • Надавите руками на правую ногу, одновременно подтягивая её к себе

  • Поменяйте стороны и повторите. Всего — 10 раз

Усложнение: выполняйте упражнение с прямыми ногами, чередуя их в движении "ножницы"

U-лодка

Минимум движений — максимум нагрузки на нижний пресс.

Как выполнять:

  • Сядьте, согните колени, стопы остаются на полу

  • Отклонитесь назад и обопритесь на локти

  • Поднимите ноги так, чтобы они были согнуты под углом 90 градусов

  • Медленно опустите ноги влево, затем, описывая дугу, поднимите вправо

  • Повторите 20 раз, чередуя стороны

Усложнение: выполняйте с выпрямленными ногами

Обратная планка с удержанием

Это упражнение задействует не только пресс, но и мышцы рук, спины и ягодиц.

Как выполнять:

  • Сядьте с вытянутыми ногами, руки расположите ладонями на полу позади себя

  • Напрягите пресс и приподнимите таз на несколько сантиметров

  • Слегка согните колени, оставив пятки на полу

  • На вдохе втяните живот, на выдохе выпрямите ноги и отведите таз немного назад

  • Задержитесь на секунду и вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз

Перекрёстное поднятие и смена ног

Комбинация скручивания и смены ног эффективно нагружает нижний пресс.

Как выполнять:

  • Лягте на спину, руки заведите за голову, ноги вытянуты

  • Поднимите голову и плечи, одновременно поднимая правую ногу и поворачивая корпус влево

  • Поменяйте сторону: левая нога — скручивание вправо

  • Чередуйте стороны в течение 30 секунд

Планка на локтях с перемещением

Отличное упражнение для стабильности, баланса и силы корпуса.

Как выполнять:

  • Примите положение планки на локтях, корпус ровный

  • Медленно переместите вес тела вперёд, затем назад, сохраняя прямую линию от головы до пят

  • Повторите 10 раз

Полная планка с поворотом "пассэ"

Добавьте элемент скручивания и баланса — это усложнит привычную планку.

Как выполнять:

  • Примите положение высокой планки, руки на ширине плеч

  • Поднимите правую ногу, согните её и разверните бедро наружу, как в позиции "пассэ"

  • Поверните корпус вправо, затем вернитесь в исходное положение

  • Повторите с другой стороны. Всего — по 10 раз на каждую ногу

Нажатие "лягушка"

Необычное упражнение, которое одновременно прорабатывает нижний пресс и внутреннюю поверхность бедра.

Как выполнять:

  • Лягте на спину, согните ноги, соедините стопы, колени разведите в стороны

  • Руки вдоль тела, ладони на полу

  • На выдохе поднимите таз, напрягая пресс

  • Задержитесь на секунду и медленно опуститесь. Повторите 15 раз

Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам не только укрепить нижний пресс, но и развить общий тонус мышц кора. Они просты, не требуют оборудования и легко впишутся даже в самый плотный график. Начните сегодня — и уже через несколько недель почувствуете разницу.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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