Дыхание вместо кофе: техника, которая бодрит за 90 секунд

Утром — третья чашка кофе. Днём — снова тяга к сладкому. А в голове — вата и нервный тик. Знакомо? Что, если взбодриться можно без кофеина — с помощью собственного дыхания?
Да, это работает. И всё, что нужно, — 1-2 минуты и немного внимания к себе.
Кофеин блокирует аденозин — "гормон усталости". Временно вы чувствуете прилив сил. Но потом:
Проще говоря: бодрит быстро, но забирает больше, чем даёт.
Эффект — мягкий, но чувствуется уже через 30-90 секунд.
Метод спецназа, пилотов и спортсменов.
Повторить 3-4 раза
Эффект: спокойная концентрация, лёгкая бодрость без скачков.
Из йоги. Активирует мозг и живот.
Не подходит при гипертонии и беременности.
Эффект: прилив энергии, "очищение головы", снижение тяги к сладкому.
Подходит для полной перезагрузки.
Повторить 2-3 круга
Эффект: "кайф" от кислорода, пробуждение тела и ума.
Энергия — это не только кофеин. Дыхательные техники запускают работу организма без перегрузки. Они не "взбадривают", а включают. И делают это мягко, физиологично и эффективно.
Так что в следующий раз — не тянитесь за кофе. Сделайте вдох. И задержитесь в моменте.
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.