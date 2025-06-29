Почему вес не уходит, если вы мало спите — и при чём тут гормоны

Вы тренируетесь, считаете калории, убрали сладкое и мучное — но вес стоит. Знакомо? Возможно, проблема не в еде и не в нагрузках, а в сне. Точнее, в его нехватке. Ведь сон — это не просто "отдых", а полноценный элемент обмена веществ. И если вы его недооцениваете, тело тормозит все ваши усилия.
В итоге: вы едите больше, даже не замечая, и сжигаете меньше — даже если честно занимаетесь спортом.
Сон = основа восстановления. Без него не будет ни выносливости, ни формы.
Идеально — в темноте, без гаджетов и резких пробуждений.
Недосып и правда может убрать аппетит утром. Но к вечеру мозг включит компенсацию — и захочет быстрое топливо. Чаще всего это сахар и быстрые углеводы.
Исследования показывают: при хроническом недосыпе люди потребляют на 300-500 ккал больше, чем думают.
Сон — это не слабость. Это часть тренировочного процесса. Именно в тишине и темноте тело запускает процессы восстановления, регулировки гормонов и сжигания жира. Высыпаясь, вы усиливаете эффект от спорта и питания. А значит — худеете быстрее, чувствуете себя лучше и легче достигаете своей формы.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.