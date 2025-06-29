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Почему вес не уходит, если вы мало спите — и при чём тут гормоны

2:53
Спорт

Вы тренируетесь, считаете калории, убрали сладкое и мучное — но вес стоит. Знакомо? Возможно, проблема не в еде и не в нагрузках, а в сне. Точнее, в его нехватке. Ведь сон — это не просто "отдых", а полноценный элемент обмена веществ. И если вы его недооцениваете, тело тормозит все ваши усилия.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Недосып — стресс, который тормозит жиросжигание

Когда вы спите меньше 7 часов

  • Уровень кортизола (гормона стресса) повышается. Он замедляет метаболизм и заставляет тело запасать жир — особенно на животе.
  • Падает лептин: гормон, сообщающий о сытости.
  • Растёт грелин: гормон, пробуждающий зверский аппетит, особенно к булкам, пицце и сладкому.

В итоге: вы едите больше, даже не замечая, и сжигаете меньше — даже если честно занимаетесь спортом.

Сон важен для мышц, энергии и результата

Когда вы не высыпаетесь

  • Мышцы восстанавливаются медленно.
  • Снижается уровень чувствительности к инсулину - тело быстрее накапливает жир.
  • Падает мотивация, ухудшается координация - и даже привычная тренировка даётся тяжелее.
  • Метаболизм замедляется: мышц меньше, тело экономит силы.

Сон = основа восстановления. Без него не будет ни выносливости, ни формы.

Сколько нужно спать, чтобы похудеть

  • Идеал — 7,5-8 часов в сутки. Важно лечь до полуночи: с 23:00 до 2:00 в организме идёт самая активная "гормональная уборка".

Идеально — в темноте, без гаджетов и резких пробуждений.

Я плохо сплю, но зато почти не ем — миф

Недосып и правда может убрать аппетит утром. Но к вечеру мозг включит компенсацию — и захочет быстрое топливо. Чаще всего это сахар и быстрые углеводы.

Исследования показывают: при хроническом недосыпе люди потребляют на 300-500 ккал больше, чем думают.

Как улучшить сон и помочь телу сбросить вес

  • Ложитесь и вставайте в одно и то же время — даже в выходные.
  • Уберите смартфон минимум за час до сна.
  • Не ешьте тяжёлое перед сном.
  • Проветривайте спальню, затемняйте окна.
  • Избегайте поздних интенсивных тренировок.

Ваше тело худеет ночью — если вы ему это позволяете

Сон — это не слабость. Это часть тренировочного процесса. Именно в тишине и темноте тело запускает процессы восстановления, регулировки гормонов и сжигания жира. Высыпаясь, вы усиливаете эффект от спорта и питания. А значит — худеете быстрее, чувствуете себя лучше и легче достигаете своей формы.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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