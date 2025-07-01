Секрет подтянутого живота: 15-минутная тренировка с гантелями стоя

Хотите иметь сильный и подтянутый живот? Не нужно тратить часы в спортзале с тяжелыми весами. Можно тренироваться дома с гантелями, стоя. Это удобно, если у вас нет много места или вы тренируетесь на улице.
Эти упражнения не только проще, но и эффективнее. Они помогают укрепить мышцы живота, потому что вам нужно удерживать тело прямо во время движений.
Вам понадобится всего 15 минут и несколько гантелей. Если вы новичок или восстанавливаетесь после травмы, лучше сначала поговорить с тренером.
Как тренироваться
Тренер Британи Уильямс, которую цитирует tomsguide.com, создала тренировку, которая состоит из 7 упражнений. Но для начала вам нужно выбрать 5.
Главное — выбрать вес гантелей так, чтобы вам было сложно, но возможно выполнить все повторения. Если вы чувствуете, что теряете контроль над техникой, уменьшите вес или работайте без гантелей.
Каждое упражнение нужно делать по 30 секунд с каждой стороны. Потом повторите круг 2-3 раза, отдыхая 30-60 секунд между кругами. Если хотите, можно сделать все 7 упражнений и повторить круг 2 раза.
Вот какие упражнения нужно делать:
Почему это полезно?
Эти упражнения помогают укрепить мышцы живота и спины. Они улучшают осанку и помогают избежать травм.
Важно правильно выполнять упражнения, напрягая живот. Например, втягивайте живот, чтобы он был плоским.
Для сильного пресса нужно не только тренироваться, но и правильно питаться. Также полезно заниматься кардио, чтобы снизить процент жира в организме.
Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.
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