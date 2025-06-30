Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный обвал цен: сколько теперь стоят подержанные иномарки — дешевле, чем вы думали
Летний кошмар в Остии: как закрытие пляжей оставило тысячи семей без отдыха
Один недостаток привлекает змей: как сохранить дачу в безопасности
Датчики, которые не боятся холода: революция в мониторинге вечной мерзлоты
Начните с 5 минут: как движение дома меняет тело
Простой лайфхак с полотенцем, который избавит вас от уборки под холодильником
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Тихий старт с большими последствиями: что происходит на Мосбирже
Машины, которые не развалятся после такси: рейтинг моторов

Соболенко ошарашена красотой соперницы: повлияет ли это на исход матча на Уимблдоне

1:28
Спорт

В первом круге Уимблдонского турнира, где Арина Соболенко не смогла принять участие в прошлом году из-за травмы плеча, она встретится с канадской теннисисткой Карсон Бранстин, занимающей 197-е место в мировом рейтинге. Карсон Бранстин выделяется своей упорной игрой и сумела одержать победу над Луи Буассон в первом раунде квалификации, что стало неожиданностью для многих экспертов.

Арина Соболенко
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Арина Соболенко

На пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу, Арина Соболенко поделилась своими мыслями о сопернице. Она призналась, что не имеет большого опыта общения с Карсон Бранстин и пока не успела тщательно изучить ее игру. Однако Соболенко отметила, что видела интервью с канадкой в социальных сетях и была впечатлена ее красотой.

«Я знаю, что она суперкрасивая. На днях я открыла социальные сети, и она давала интервью, она только что прошла квалификацию. Я подумала: «Боже мой, эта девушка такая красивая». Это все, что я знаю на данный момент", - сказала Соболенко на пресс-конференции.

А моменты, связанные непосредственно с игрой, Соболенко пообещала обсудить со своей командой после просмотра матчей с участием соперницы. Она сообщила, что они обязательно обсудят лучшую тактику игры, а пока больше она ничего добавить не может за неимением другой информации.

Уточнения

Ари́на Серге́евна Соболе́нко (бел. Арына Сяргееўна Сабале́нка; род. 5 мая 1998, Минск) — белорусская теннисистка.

Карсон Брэнстин (англ. Carson Branstine; род. 9 сентября 2000, Ирвайн, США) — канадская теннисистка, до 2017 года представлявшая США. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Он просто хотел любви: мангуст прошёл 24 км ради пары, но оказался в пивнушке
Домашние животные
Он просто хотел любви: мангуст прошёл 24 км ради пары, но оказался в пивнушке
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
Авто
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Соболенко ошарашена красотой соперницы: повлияет ли это на исход матча на Уимблдоне
Почему ваш крем не работает: пять привычек, которые сводят уход на нет
Машины, которые не развалятся после такси: рейтинг моторов
Долго ли длится эффект от косметологических инъекций — разбор по зонам и типам препаратов
На рынке можно больше, чем в магазине: как выбрать продавца и получить бонус
Этот цитрус помогает снизить сахар и укрепить иммунитет
Кондиционер или жалюзи? Неожиданный победитель в битве за прохладу
Диалог с животными становится реальностью: проект DolphinGemma
Всего 5 минут в день к здоровью: эти кардио-упражнения преобразят ваше тело
Почему именно июнь и июль — лучшие месяцы для посева пекинской капусты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.