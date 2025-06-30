Соболенко ошарашена красотой соперницы: повлияет ли это на исход матча на Уимблдоне

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В первом круге Уимблдонского турнира, где Арина Соболенко не смогла принять участие в прошлом году из-за травмы плеча, она встретится с канадской теннисисткой Карсон Бранстин, занимающей 197-е место в мировом рейтинге. Карсон Бранстин выделяется своей упорной игрой и сумела одержать победу над Луи Буассон в первом раунде квалификации, что стало неожиданностью для многих экспертов.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Арина Соболенко

На пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу, Арина Соболенко поделилась своими мыслями о сопернице. Она призналась, что не имеет большого опыта общения с Карсон Бранстин и пока не успела тщательно изучить ее игру. Однако Соболенко отметила, что видела интервью с канадкой в социальных сетях и была впечатлена ее красотой.

«Я знаю, что она суперкрасивая. На днях я открыла социальные сети, и она давала интервью, она только что прошла квалификацию. Я подумала: «Боже мой, эта девушка такая красивая». Это все, что я знаю на данный момент", - сказала Соболенко на пресс-конференции.

А моменты, связанные непосредственно с игрой, Соболенко пообещала обсудить со своей командой после просмотра матчей с участием соперницы. Она сообщила, что они обязательно обсудят лучшую тактику игры, а пока больше она ничего добавить не может за неимением другой информации.

Уточнения

Ари́на Серге́евна Соболе́нко (бел. Арына Сяргееўна Сабале́нка; род. 5 мая 1998, Минск) — белорусская теннисистка.



Карсон Брэнстин (англ. Carson Branstine; род. 9 сентября 2000, Ирвайн, США) — канадская теннисистка, до 2017 года представлявшая США.

