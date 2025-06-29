Первая кровь: Хачанов нанес поражение Джоковичу перед Уимблдоном – тревожный звонок для серба?

2:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

В пятницу, 27 июня, Новак Джокович, одна из самых ярких звезд мирового тенниса, вышел на корт выставочного турнира Classic in London в Херлингхэме. Его соперником стал российский теннисист Карен Хачанов, также известный своими сильными выступлениями на траве. Этот матч стал первым для Джоковича на травяном покрытии в этом сезоне и первым испытанием перед его долгожданным дебютом на Уимблдоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

Игра между двумя титулованными теннисистами началась с упорной борьбы. Джокович, привыкший к доминированию на корте, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны Хачанова. Первый сет оказался особенно напряженным и драматичным. Счет 7-6(4) в пользу Хачанова стал результатом множества напряженных розыгрышей и нескольких решающих ошибок Джоковича на подаче.

Второй сет также не сложился для сербского теннисиста. Хачанов уверенно держал подачу и выиграл его со счетом 6-4. Матч завершился за 1 час 25 минут, оставив зрителей в напряжении до самого конца.

Несмотря на поражение, Джокович не выглядел расстроенным. После матча он широко улыбался и тепло пожал руку Хачанову у сетки, демонстрируя уважение к своему сопернику и хорошее спортивное поведение. Этот матч стал для него возможностью проверить свои силы на травяном покрытии и подготовиться к Уимблдону, пишет welovetennis.fr.

В понедельник, 30 мая, Джокович выйдет на корт Уимблдона, где ему предстоит сыграть первый матч турнира. Его соперником в первом круге станет французский теннисист Александр Мюллер, который также готовится к этому важному событию.

Уимблдон, один из самых престижных турниров Большого шлема, начнется 3 июля и продлится до 16 июля. Для Джоковича это будет шанс не только показать свои навыки на травяном покрытии, но и побороться за свой 24-й титул чемпиона Уимблдона.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.



Каре́н Абга́рович Хача́нов (род. 21 мая 1996, Москва) — российский теннисист; серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

