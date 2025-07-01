Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Криминальный отпуск: китаец угнал 8 авто, чтобы не покупать билет на самолет
XRP теряет 54% объёма: неожиданное падение на фоне позитивных новостей
Самую высокую башню из домино построили рекордсмены в США
Россия дождётся жару: европейский зной придёт неожиданно в июле
Квартира с подвохом: как не попасть в беду, купив жильё с дисконтом
Запеканка на любой вкус: 3 рецепта, которые вдохновят вас на кулинарные подвиги
Рейтинг проблем со смартфонами: что не устраивает пользователей
Теннисистка Путинцева попросила судью удалить зрителя из-за опасений: мужчина с ножом напугал спортсменку
Одно только масло может убить двигатель: как неправильный выбор масла ломает даже новый двигатель

7 упражнений с гантелями, которые быстро приведут ваш пресс в порядок

3:43
Спорт

Для достижения заметного результата в укреплении пресса не требуется значительных усилий. Существует множество простых и эффективных упражнений, которые можно разнообразить добавлением гантелей.

Фитнес
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Фитнес

Кирра Митло, опытный тренер, разработала программу из семи упражнений с гантелями. Программа включает различные положения тела: лежание, стояние, стояние на коленях и планку. Это позволяет проработать мышцы пресса с разных сторон и избежать монотонности тренировок.

Кирра обладает дипломом по упражнениям и физиологии, а также сертификатами по тренировкам и питанию. Ее тренировки безопасны и эффективны.

Программа упражнений Кирры показала свою эффективность. Рекомендуется использовать хороший коврик для йоги для удобства и безопасности. Это поможет защитить спину и суставы, пишет tomsguide.com.

Вес гантелей должен быть таким, чтобы выполнять упражнения было сложно, но возможно. Обычно для упражнений на пресс подходят легкие или средние веса. Важно чувствовать работу мышц, не напрягая спину.

Для домашних тренировок рекомендуется приобрести набор регулируемых гантелей. Это позволит легко менять вес в зависимости от уровня подготовки.

Упражнение 1. Марш с одной гантелью

  • 10 повторений на каждую сторону

Марш с гантелью укрепляет мышцы пресса и улучшает устойчивость. Держите гантель над одним плечом и маршируйте другой ногой. Поднимайте колено медленно и выдыхайте. Это помогает лучше задействовать мышцы пресса.

Упражнение 2. Тяга гантелей в планке

  • 12 повторений всего

Примите положение высокой планки, расставьте ноги шире для устойчивости. Держите корпус и ягодицы напряженными и тяните гантель из-под себя. Это укрепляет мышцы спины и пресса.

Упражнение 3. Берд-Дог-Роу

  • 12 повторений на каждую сторону

Встаньте на четвереньки, вытяните одну ногу назад и держите гантель в руке. Тяните гантель к себе, напрягая корпус. Выдыхайте при тяге и сжимайте ягодицы для устойчивости.

Упражнение 4. Медвежьи выпады с гантелями

  • 10 повторений всего

Держите гантели в руках и выполняйте выпады на четвереньках. Поднимайте и опускайте ноги, как медведь. Держите колени высоко, а ягодицы низко. Упражнение прорабатывает мышцы пресса и спины.

Упражнение 5. Попеременное касание плеч с гантелями

  • 16 повторений всего

Возьмите гантели в руки и расставьте ноги для устойчивости. Поднимите одну руку и коснитесь противоположного плеча, затем повторите с другой стороны. Если равновесие теряется, расставьте ноги шире и сжимайте ягодицы.

Упражнение 6. Утяжеленные "дворники"

  • 16 повторений всего

Держите гантель над грудью и вращайте корпус из стороны в сторону. Держите спину прямо и поднимайте только бедра. Это прорабатывает косые мышцы живота.

Упражнение 7. Удержание гантелей + марш ягодиц

  • 20 повторений всего

Держите гантели над грудью и поднимайте одну ногу, напрягая пресс. Затем медленно опускайте ногу и поднимайте другую. Упражнение укрепляет мышцы пресса и ягодиц.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Домашние животные
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес Аудио 
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Еда и рецепты
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды Аудио 
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Последние материалы
Циципас заявил, что может уйти из тенниса: не вижу смысла продолжать в том же духе
Обезвоживание, тусклость и морщины: чем опасна утренняя чашка кофе для кожи
Застой в тренировках? Секреты преодоления плато и возвращения к лучшим результатам
Матч Карлоса Алькараса остановили из-за зрителя на трибунах: вот что случилось
Джон Макинрой отправил звезду Уимблдона на пенсию
Месси может вернуться в Барсу? Испанский журналист выпустил сенсацию
Третья ракетка мира проиграла игроку из второй сотни на Уимблдоне: этого не ожидал никто
Спор из-за повтора гола: скандал произошел на матче Манчестер Сити и Аль-Хиляль
Ибрагимович призвал не судить Месси за поражение с ПСЖ: он играет со статуями, а не с товарищами по команде
Какие сферы бизнеса выбирают молодые предприниматели? Удивительные факты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.