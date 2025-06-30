Всего 5 минут в день к здоровью: эти кардио-упражнения преобразят ваше тело

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Силовые тренировки в последнее время стали неотъемлемой частью жизни женщин. Страх перед этим видом физической активности исчез, и все больше людей осознают, что набор мышечной массы способствует улучшению качества жизни и поддержанию отличной физической формы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Планка

Однако важно помнить о кардиоупражнениях, которые играют ключевую роль в процессе похудения. Силовые тренировки необходимы, но кардио также важно для здоровья сердца и легких. Эксперты по здоровому образу жизни подтверждают, что кардионагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему и снижают риск сердечных заболеваний.

Кардиоупражнения не только улучшают работу сердца и легких, но и ускоряют метаболизм, регулируют уровень сахара в крови. Они также помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение за счет выработки эндорфинов, которые положительно влияют на нервную систему и эмоциональное состояние. Поэтому рекомендуется уделять кардио не менее 10 минут в день.

Силовые нагрузки, йога и кардио — идеальное сочетание для гармоничного развития

Эксперт по йоге и здоровому образу жизни Сюань Лань предлагает комплексную программу тренировок, включающую силовые упражнения, йогу и кардио. Она считает, что такое сочетание позволяет достичь максимальной пользы для организма, пишет 20minutos.es.

Если вы уже занимаетесь йогой, но хотите добавить кардио, можно сделать несколько минут кардиоупражнений перед шавасаной. Это поможет повысить частоту сердечных сокращений и улучшить общее самочувствие. Сюань Лань делится своими рекомендациями на своем Instagram, где у нее более 746 тысяч подписчиков.

Пять кардиоупражнений для ежедневного выполнения

Сюань Лань предлагает пять простых упражнений, которые можно делать дома всего за пять минут. Эти упражнения помогут повысить частоту сердечных сокращений и улучшить кардиореспираторную систему.

Приседания с подъемом пяток: классическое упражнение, которое можно комбинировать с подъемами пяток для увеличения интенсивности. Standing Core: упражнение для работы над мышцами кора, талии и косых мышц живота. Встаньте, руки за шеей, локти разведены, поднимите одно колено к локтю на той же стороне, наклоняя туловище. Выпады: еще одно классическое упражнение для тренировки мышц ног. Для увеличения сложности можно поднять колено вперед. Высокая планка: встаньте в планку, подтяните колени к груди, чередуя ноги в среднем и быстром темпе. Следите за тем, чтобы плечи были над запястьями, а спина ровной. Боковая планка: упражнение для укрепления боковых мышц. Можно выполнять подъемы верхней части ноги или касаться локтем колена.

Преимущества кардиотренировок

Кардиоупражнения имеют множество преимуществ для здоровья:

Укрепляют сердце и легкие, повышая кардиореспираторную выносливость и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ускоряют метаболизм и регулируют уровень сахара в крови, способствуя здоровому похудению.

Снижают стресс и улучшают настроение за счет выработки эндорфинов, положительно влияющих на нервную систему и эмоциональное состояние.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития.

