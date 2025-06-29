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Венгерская звезда взошла на европейском небосклоне: рекорды и медали на чемпионате Европы

2:02
Спорт

В ночь на пятницу в Мадриде произошло событие, которое перевернуло представление о возможностях венгерской лёгкой атлетики. На командном чемпионате Европы 23-летняя спортсменка из клуба "Будапешт Хонвед" пробежала 100 метров за 11,06 секунды — это новый национальный рекорд и одновременно выполнение норматива на чемпионат мира.

Бег спортсменов
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег спортсменов

Победа над фаворитами

Её молниеносный финиш оставил позади сильнейших соперниц, в том числе польку Эву Свободу — серебряного призёра чемпионата Европы 2024 года с личным рекордом 10,94 секунды. Европа не осталась равнодушной: официальные каналы Европейской легкоатлетической ассоциации назвали её "венгерской суперзвездой".

Прорыв в мужском забеге

Не менее впечатляющий результат показал 24-летний Энингьи Патрик в забеге на 400 метров. С результатом 44,84 секунды он повторил национальный рекорд и занял третье место. Ещё недавно считалось невозможным, чтобы венгерские бегуны преодолели планку в 45 секунд, но теперь это стало фактом — Патрик также получил путёвку на чемпионат мира.

Стабильность среди титанов

В секторе метания молота Бенце Халаш, серебряный призёр Олимпийских игр, завоевал бронзу. Его результат — 80,63 метра. Он уступил лишь украинцу Михаилу Кохану и немцу Мерлину Хуммелю. Даже не попав в финал, венгерский спортсмен сумел пробиться в тройку сильнейших.

Итог: Венгрия в числе лидеров

Благодаря впечатляющим выступлениям своих спортсменов, сборная Венгрии занимает девятое место в общем командном зачёте чемпионата Европы. И кто знает — возможно, это только начало.

Уточнения

Реко́рд — наивысший (предельный) успех, достижение в какой-либо области труда, хозяйства, спорта.
 

Лёгкая атле́тика — олимпийский вид спорта.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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