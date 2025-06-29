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Казашка из России удивила чемпионку мира на сборах в Казахстане

1:56
Спорт

Когда на ринге встречаются спортсменки с одинаковыми корнями, но разными флагами, напряжение ощущается в каждом ударе. Так произошло на совместных сборах женских сборных России и Казахстана по боксу в Алматинской области, где этническая казашка из России Альбина Молдажанова провела спарринг с чемпионкой мира 2025 года Аидой Абикеевой.

Женский бокс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Женский бокс

Альбина Молдажанова: между двумя мирами

Альбина Молдажанова, серебряная призерка чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы, представляет Россию, но её казахские корни остаются важной частью её идентичности. На сборах она не только демонстрировала свои навыки, но и делилась культурными моментами с казахстанскими коллегами.

"Наша подружка с Казахстана угостила нас вкусняшками", — подписали российские боксерши совместное видео с членом сборной Казахстана Риммой Волосенко.

Спарринги: не просто тренировка

Сборы включали интенсивные спарринги, в которых участвовали ведущие спортсменки обеих стран. Так, капитан сборной Казахстана Назым Кызайбай встретилась на ринге с россиянкой Ариной Остраковой. Бой прошел в высоком темпе, где Остракова работала первым номером и наносила множество ударов.

Не менее напряженным был поединок между чемпионкой Азии Гульсаей Ержан и чемпионкой мира Салтанат Меденовой. Соперницы не уступали друг другу центр ринга, обмениваясь мощными ударами.

Спорт вне политики

Совместные сборы показали, что спорт способен объединять людей, несмотря на политические и национальные различия. Боксеры обеих стран не только тренировались вместе, но и делились опытом, поддерживали друг друга, демонстрируя, что уважение и дружба могут преобладать над соперничеством.

Уточнения

Спарринг (англ. sparring — схватка на огороженной площадке, ринге) — тренировочный бой (в отличие от спортивного соревнования).

Женский бокс появился впервые на Олимпийских играх на демонстрационном бою в 1904 году.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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