Новый номер 10: Барселона готовит символическую передачу легендарной майки Ламину Ямалу

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Футбольный клуб "Барселона" готовится к важному символическому жесту — передаче легендарной десятки новому лицу команды. С уходом Ансу Фати, который отправляется в аренду в "Монако", освобождается культовый номер, и, как ожидается, его унаследует Ламин Ямал.

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барселона

По информации испанского издания Mundo Deportivo, клуб планирует приурочить официальную церемонию к дню рождения Ямала — 13 июля, когда ему исполнится 18 лет. Источники сообщают, что Барселона готовит по-настоящему большое событие, ведь речь идет не просто о футболке, а о преемственности футбольной истории.

Майка с номером 10 в Барселоне — это не просто форма, это символ. Её носили Ласло Кубала, Диего Марадона, Ромарио, Ривалдо, Роналдиньо и, конечно же, Лионель Месси. После ухода Месси она досталась Ансу Фати, которого долго рассматривали как потенциального наследника великого аргентинца. Однако из-за травм и нестабильной формы Ансу не сумел оправдать ожиданий, и теперь, похоже, клуб делает ставку на другого юного вундеркинда.

Ламин Ямал уже успел произвести фурор в первой команде: его зрелость, техника и видение поля не по годам удивляют даже самых искушённых. Неудивительно, что "Барселона" продлила с ним контракт до 2031 года, закрепив за ним статус одного из главных активов клуба.

Уточнения

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

