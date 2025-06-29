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Алькарас переписывает правила тенниса: почему его не догнать даже Джоковичу

2:59
Спорт

На корте он не просто игрок — он архитектор пространства. 22-летний Карлос Алькарас, завоевавший "Ролан Гаррос" и титул на Queen's, отправляется на Уимблдон с одной целью — оформить чемпионский хет-трик. Но его путь к вершине строится не только на мощных форхендах и убийственной подаче — главное оружие Алькараса в другом.

Карлос Алькарас
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Tilbrook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Карлос Алькарас

Теннис — это не только удары. Это геометрия, расчет и интуиция. Самые великие игроки не просто бьют — они заранее находятся в нужной точке корта. Алькарас довёл это искусство до автоматизма.

Его сверхбыстрое перемещение, мгновенная реакция и умение выбирать позицию делают его практически недосягаемым. Его движения — это баланс между инстинктом и анализом, между спортивной агрессией и стратегическим расчетом.

Старый стиль умер — да здравствует Алькарас

Современный теннис больше не про подачу и выход к сетке, как это было в 80-х. Статистика Уимблдона красноречива: если в 2002 году мужчины выигрывали 32,6% очков у сетки, то к 2018 году — всего 6,9%. Травяное покрытие стало ареной для жесткой борьбы с задней линии, и именно здесь Алькарас — король.

На прошлогоднем Уимблдоне он буквально вынудил Джоковича отказаться от своей привычной игры: серб бросился к сетке, но это стало ловушкой — он выиграл у сетки лишь 50,9% мячей, в то время как у Алькараса этот показатель достиг 72,7%.

Как говорит аналитик Крейг О'Шэннесси, работавший с Джоковичем, в Алькарасе потрясает не только ускорение, но и то, как быстро он возвращается в исходную позицию. Это позволяет ему не просто достать "мертвый" мяч, а сразу превратить его в оружие, пишет bbc.co.uk.

Анализ соперника — ещё до начала матча

Понимание паттернов поведения противника — ещё одно преимущество Алькараса. Его тренерский штаб активно использует видеонаблюдение и статистику, чтобы предугадать, как действовать против каждого соперника. Даже разминка становится ареной разведки: в это время Алькарас изучает, на что реагирует оппонент — на срезы, высокие мячи, резкие темпы.

Сегодняшний тур — это противостояние двух стихий: Алькараса и Синнера. Первый — молниеносный интуит, второй — хладнокровный механик. Их дуэль на "Ролан Гаррос" уже стала классикой. Джокович? Возможно, это его последний шанс.

Но как сказал бывший британский №1 Джон Ллойд: "Он самый совершенный игрок своего поколения. И он уже готов".

Уточнения

Ка́рлос Алькара́с Га́рфия  — испанский теннисист. Самая молодая первая ракетка мира в истории среди мужчин; победитель пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023, 2024, Открытый чемпионат Франции 2024 и 2025); победитель 21 турнира ATP в одиночном разряде, серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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