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Без Мбаппе, но с магией Винисиуса: Реал взял своё и идёт за титулом КЧМ

1:44
Спорт

Без Мбаппе, но с Винисиусом: "Реал" уверенно вышел в плей-офф клубного чемпионата мира, разгромив "Зальцбург" со счётом 3:0. Несмотря на то, что Килиан всё ещё восстанавливается после тяжёлого гастроэнтерита, мадридцы не растерялись: в четверг вечером Винисиус взял игру на себя и доказал, что может вести команду вперёд.

Стадион Реала
Фото: flickr.com by uggboy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стадион Реала

Испанцы без особых проблем заняли первое место в группе H. Особенно ярко проявил себя бразильский нападающий. Он не всегда был точен, но показал, почему считается одной из самых опасных фигур на поле. Сначала он в одиночку разобрался с защитой "Зальцбурга" в молниеносной контратаке, а затем пяткой ассистировал Федерико Вальверде в конце первого тайма. Точку в матче поставил Гонсало Гарсия, забив на 84-й минуте.

Интрига сохраняется: сможет ли Килиан Мбаппе вернуться к стадии 1/8 финала? Пока он вне игры, Винисиус блестяще подменяет француза. Несмотря на не самую уверенную стартовую часть турнира (ничья с "Аль-Хилялем"), "Реал" не только остался в турнире, но и уверенно вышел в плей-офф.

Под ливнем в Майами, на фоне неумолимой жары, "Реал" смотрелся собранным под руководством Хаби Алонсо. Были и тревожные моменты — удар Нене Дорхелеса и два опасных эпизода с Адамом Дагимом после потери мяча Беллингемом — но общая картина говорит в пользу мадридцев. Алонсо строит компактную и сбалансированную команду, готовую к следующему серьёзному испытанию — встрече с "Ювентусом" уже во вторник в 22:00 по московскому времени.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» — один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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