Гонщик на краю: вот как допинг-скандал меняет судьбу Тадея Погачара

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Звездный словенский гонщик попытается завоевать четвертый титул на французских дорогах следующим летом, во время следующего выпуска Grande Boucle. Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды ОАЭ Эмираты, оказался в центре скандала с допингом.

Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Соревнования по велогонкам

Рядом с ним его коронная жемчужина: словенец Тадей Погачар, трехкратный победитель Тур де Франс и бесспорный лидер мирового пелотона. Вместе они нацелены на четвертый титул, обладая непревзойденной коллективной силой: почти 20 000 очков в рейтинге UCI накануне старта в Лилле, на 7 000 больше, чем у их ближайшего соперника.

Сейчас многие задаются вопросом: как бывший гонщик, чья карьера была отмечена известностью — хотя и замалчиваемой в то время — теперь может олицетворять вершину спортивного успеха? Именно этим вопросом занялось следственное подразделение Радио Франс.

В итоге Погачар попытается завоевать четвертый титул на французских дорогах следующим летом, во время следующего выпуска Grande Boucle.