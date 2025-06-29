Нападающий Барселоны Рафинья раскритиковал Клубный ЧМ: почему футболисты пашут как роботы

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий "Барселоны" Рафинья недоволен тем, что никто не обсудил с игроками возможность продления сезона из-за Клубного чемпионата мира.

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барселона

По словам 28-летнего бразильца, игроки были вынуждены отказаться от отпусков из-за турнира.

"Обычно игроки сейчас были бы в отпуске", — сказал Рафинья, который не играет за "Барселону" в чемпионате.

Он отметил, что Маркиньос и Бералдо выиграли Лигу чемпионов с "Пари Сен-Жермен", и они даже не смогли отпраздновать как следует.

"Им пришлось сразу ехать в сборную, а затем на Клубный чемпионат мира. Они еще не остановились", — сказал Рафинья.

По словам игрока, у этих футболистов есть право на перерыв, но они его упустили. У каждого должен быть хотя бы месяц отдыха, но многие игроки его не получат.

"Если "Пари Сен-Жермен" выйдет в финал Клубного чемпионата мира, они сразу же последуют за ним в Суперкубке", — сказал Рафинья. "Я думаю, это просто неправильно, когда они заставляют вас отказываться от перерыва. И никто никогда не спрашивал игроков, согласны ли они на это", — добавил он.

Уточнения

Рафаэл Диас Беллоли (порт.-браз. Raphael Dias Belloli) более известный, как Рафи́нья (порт.-браз. Raphinha; род. 14 декабря 1996, Порту-Алегри) — бразильский футболист, вингер испанского клуба «Барселона» и сборной Бразилии.

