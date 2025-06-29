Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сыворотка не работает? Возможно, вы забываете самый важный шаг при нанесении гиалуроновой кислоты
Ложка мёда и немного чили — и солёные огурцы за 2 дня получаются вкуснее, чем из бабушкиной кладовой
Цифры обманут, а потрепанное сиденье — нет: простые способы вычислить липовый пробег автомобиля
Гонщик на краю: вот как допинг-скандал меняет судьбу Тадея Погачара
Дом, где бывали Кеннеди, выставлен на продажу: историческое поместье Билла Коха за $24 млн
50 000 лет генетической истории: как Индия стала лидером культурного разнообразия
Тело делает такое, что ваш мозг отказывается верить: растяжка, превращающая боль в восторг
Как тысячелистник меняет правила игры в садоводстве
Эти части курицы могут быть опасны для здоровья: чего стоит избегать

Нападающий Барселоны Рафинья раскритиковал Клубный ЧМ: почему футболисты пашут как роботы

1:11
Спорт

Нападающий "Барселоны" Рафинья недоволен тем, что никто не обсудил с игроками возможность продления сезона из-за Клубного чемпионата мира.

Барселона
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барселона

По словам 28-летнего бразильца, игроки были вынуждены отказаться от отпусков из-за турнира.

"Обычно игроки сейчас были бы в отпуске", — сказал Рафинья, который не играет за "Барселону" в чемпионате.

Он отметил, что Маркиньос и Бералдо выиграли Лигу чемпионов с "Пари Сен-Жермен", и они даже не смогли отпраздновать как следует.

"Им пришлось сразу ехать в сборную, а затем на Клубный чемпионат мира. Они еще не остановились", — сказал Рафинья.

По словам игрока, у этих футболистов есть право на перерыв, но они его упустили. У каждого должен быть хотя бы месяц отдыха, но многие игроки его не получат.

"Если "Пари Сен-Жермен" выйдет в финал Клубного чемпионата мира, они сразу же последуют за ним в Суперкубке", — сказал Рафинья. "Я думаю, это просто неправильно, когда они заставляют вас отказываться от перерыва. И никто никогда не спрашивал игроков, согласны ли они на это", — добавил он.

Уточнения

Рафаэл Диас Беллоли (порт.-браз. Raphael Dias Belloli) более известный, как Рафи́нья (порт.-браз. Raphinha; род. 14 декабря 1996, Порту-Алегри) — бразильский футболист, вингер испанского клуба «Барселона» и сборной Бразилии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет
Недвижимость
Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Израиль не справился с гиперзвуковыми ударами Ирана: повреждены базы и НИИ
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Последние материалы
50 000 лет генетической истории: как Индия стала лидером культурного разнообразия
Нападающий Барселоны Рафинья раскритиковал Клубный ЧМ: почему футболисты пашут как роботы
Тело делает такое, что ваш мозг отказывается верить: растяжка, превращающая боль в восторг
Как тысячелистник меняет правила игры в садоводстве
Эти части курицы могут быть опасны для здоровья: чего стоит избегать
Виктория Боня раскрыла главный секрет воспитания 13-летней дочери: вот что она переняла у своей мамы
Запотевшие фары? Вы не поверите, что с этим делать — проверенные способы, которые помогут
Нормативы для киберспортсменов разработали в России
Один день на итальянском острове Линоза: как успеть всё и не устать
Долги ЖКХ в один клик: как новый проект с 1 июля ускорит взыскание через Госуслуги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.