Нормативы для киберспортсменов разработали в России

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Министерстве спорта разработали нормативы для киберигроков.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Игроки

Обязательных упражнений всего пять: бег на 30 или 60 метров, отжимания, наклон вперёд из положения стоя, упражнения на пресс, тест на зрительную реакцию и "клик-тест".

Их нужно будет выполнять киберспортсменам всех уровней.

Новичкам нужно не менее 180 раз за 30 секунд накликать левую кнопку мыши.

Чтобы стать мастером спорта России по киберспорту, нужно будет помимо спортивных достижений накликать мышь 210-220 раз за полминуты.

Для мастеров спорта создали экипировку: спортивный костюм, кроссовки, футболка и шорты.

Уточнения

Ки́берспо́рт (также известен как «компью́терный спорт» или «электро́нный спорт», англ. esports) — командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных игр.

