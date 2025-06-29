Ягодицы, которым позавидуют фитнес-модели: бразильские формы теперь доступны каждому

3:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

После этой тренировки даже бразильянки посмотрят с интересом! Да, генетика играет свою роль. Но не стоит всё списывать на природу. Есть девушки, у которых от природы нет формы, но они её делают. А кто-то с хорошей генетикой — не добивается рельефа. Но давайте честно — красивую форму можно сделать и без "бразильских корней". Всё, что нужно, — это желание, системный подход и понимание своего тела.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Упражнение

Почему не у всех ягодицы мечты

Причины могут быть самыми разными:

Сидячий образ жизни.

Лишние килограммы.

Неверная техника упражнений.

Слабая мышечная база.

Перетренированность.

Недостаток питания.

С другой стороны, даже при генетически удачной форме, мышцы могут быть дряблыми. А вот при дисциплине и усилиях — вполне реально добиться классного результата.

Что делать, чтобы попа мечты стала реальностью

Ешьте достаточно белков, углеводов и жиров.

Тренируйтесь регулярно на рост мышц.

Да, даже дома!

Используйте дополнительный вес.

Увеличивайте нагрузки плавно.

И главное — восстанавливайтесь.

Раз в месяц измеряйте обхват бёдер сантиметром. Это лучший индикатор прогресса — не только цифра на весах.

Упражнения для ягодиц, которые можно делать дома

Да, тренажёрный зал — это здорово, но даже в домашних условиях можно добиться классных форм. Главное — регулярность и техника.

Ягодичный мост на одной ноге

Техника:

Лягте на спину, одна нога согнута, вторая — лежит на бедре.

Толкайте таз вверх, пока тело не выпрямится в линию.

Задержитесь на секунду, медленно опускайтесь.

Сколько: 3 подхода по 20 раз. Отдых — 1 минута.

Приседания с широкой постановкой ног

Техника:

Ноги — шире плеч, носки в стороны на 45°.

Спина прямая, лёгкий наклон вперёд.

На вдохе — опускайтесь до параллели с полом.

На выдохе — мощно поднимайтесь.

Сколько: 3 подхода по 20 раз. Отдых — 1 минута.

Болгарские выпады с горизонтальной спиной

Техника:

Одна нога на опоре сзади, другая — спереди.

Спина наклонена к полу, лопатки сведены.

На вдохе — опускайтесь до параллели бедра с полом.

На выдохе — поднимайтесь.

Сколько: 3 подхода по 20 раз. Отдых — 1 минута.

Румынская тяга

Техника:

Ноги немного уже плеч, спина ровная.

В руках — отягощение (гантели, бутылка с водой).

Таз уходит назад, спина наклоняется вперёд.

В пояснице — лёгкий прогиб.

На выдохе — возвращайтесь в исходное положение.

Сколько: 3 подхода по 20 раз. Отдых — 1 минута.

Отведение ноги на четвереньках

Техника:

Встаньте на четвереньки, спина — с прогибом.

Ногу согните и поднимайте вверх.

На выдохе — подъём, на вдохе — плавный опуск.

Не включайте поясницу в работу!

Сколько: 3 подхода по 20 раз. Отдых — 1 минута.

Можно долго жаловаться на "плохую генетику", но если поставить цель и просто начать — результат обязательно будет. Всё в ваших руках (и ягодицах).

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

