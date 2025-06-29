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Тренировка, которую вы не замечали: одно упражнение на кор — и боль в пояснице уходит

3:25
Спорт

Мышцы кора — это больше, чем просто "кубики" на животе. Это целая команда мускулов, которая отвечает за стабильность всего тела. Сюда входят не только пресс, но и косые, поперечные мышцы живота, ягодичные, задняя поверхность бедра, глубокие мышцы спины, живота и тазовое дно.

Тренировка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка

Звучит как внутренняя броня — и так и есть

Зачем прокачивать мышцы кора:

  • Поддерживает позвоночник и бёдра
  • Обеспечивает полноценное дыхание
  • Отвечает за повороты корпуса
  • Держит внутренние органы "в узде"
  • Передаёт силовой импульс между руками и ногами

Есть прямая взаимосвязь между слаборазвитым корпусом и травмами. Например, в беге важно положение туловища. Если кор неразвит, центр тела смещается, техника нарушается — и риск травмы возрастает в разы.

Почему стоит добавить тренировки кора в свой график

  • Улучшается осанка
  • Исчезают боли в спине
  • Повышаются физические и спортивные результаты
  • Укрепляются грудной и поясничный отделы позвоночника
  • Мышцы становятся рельефнее
  • Уходит напряжение, улучшается настроение
  • Становится проще двигаться, бегать и ускоряться

Сильный кор — это не всегда пресс для фотосессий. У пауэрлифтеров, например, может не быть видимых "кубиков", но тело держится как крепость — именно за счёт мощного центра.

Упражнения, которые делают кор стальным (и спину — счастливой)

Тренируйтесь два раза в неделю по 45 минут. И не забывайте: разминка и растяжка — обязательны.

Мёртвый жук

Из положения лёжа — ноги согнуты, руки вверх. Вытягиваем правую руку и левую ногу, противоположные конечности — на месте. Главное — не отрывать поясницу от пола. 3 подхода по 5 раз. Отдых — 1 минута.

Выпады с поднятой гантелей

Выпад вперёд левой ногой, правая рука с гантелью — вверх. Держим спину прямой, опускаемся до 90 градусов в колене. Поднимаемся только левой ногой. т3 подхода по 15 раз на каждую ногу. Отдых — 1 минута.

Птица — собака

Стоим на четвереньках. Правая рука — вперёд, левая нога — назад. Затем возвращаемся, округляя спину. И наоборот. 3 подхода по 15 раз. Отдых — 1 минута.

Скручивания с поднятыми руками

Ложимся, пятки — к ягодицам, руки вверх. Поднимаем верх корпуса без отрыва поясницы. На вдохе опускаемся. 3 подхода по 10 раз. Отдых — 1 минута.

Планка с шагом

Упор лёжа. Напрягаем пресс, делаем шаг левой ногой вперёд, колено — к локтю. Стопа — рядом с ладонью. Возвращаемся в исходное положение. 3 подхода по 15 раз на каждую ногу. Отдых — 1 минута.

Регулярная тренировка кора — это не просто "подкачать живот". Это фундамент всего тела. Он влияет на вашу осанку, скорость, энергию и здоровье позвоночника. Начните, и уже через месяц вы почувствуете разницу не только в теле, но и в том, как вы себя ощущаете каждый день.

Уточнения

id="Мышцы_кора">Мышцы кора — комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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