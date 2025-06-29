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Тело делает такое, что ваш мозг отказывается верить: растяжка, превращающая боль в восторг

4:10
Спорт

Хорошая растяжка — это не только красиво, но и очень полезно для тела. Мышцы меньше болят после нагрузок, суставы становятся более подвижными, а риск травм существенно снижается. Так почему бы не подарить себе чуть больше гибкости?

Упражнение на растяжку тела
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение на растяжку тела

Руслан Сафаров, абсолютный чемпион по пляжному бодибилдингу и чемпион России в категории "Men's Physique", делится эффективной тренировкой, которая помогает сесть на шпагат всего за месяц.

Если выполнять эти упражнения каждый день, результат не заставит себя ждать — шпагат станет реальностью уже через четыре недели.

Разминка

Начните с 5 минут прыжков на скакалке в умеренном темпе. Это разогреет тело перед растяжкой.

Подготовка: мягкая мобилизация

Наклоны головы

  • Левой рукой аккуратно наклоните голову влево, слегка надавливая на правую сторону головы.
  • Повторите в другую сторону.
  • Затем обе ладони кладём на затылок и медленно прижимаем подбородок к груди, мягко надавливая.

Вращения головой

  • Несколько медленных кругов по часовой стрелке.
  • Затем — против часовой стрелки. Повторите по 2-3 раза в каждую сторону.

Вращения плечами

  • Руки свободно висят вдоль тела.
  • Вращаем плечи вперёд, затем назад. По 8-10 повторений на каждое направление.

Рывки руками

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Поднимите правую руку вверх, левую опустите вдоль тела.
  • Совершите энергичный рывок назад обеими руками.
  • Смените стороны. Повторите по 10 раз.

Разогрев: простая динамика

Наклоны туловища в стороны

  • Ноги на ширине плеч.
  • Правая рука вверх, левая на поясе.
  • Наклонитесь влево, вытягивая правую руку.
  • Повторите в другую сторону.

Перекаты с ноги на ногу

  • Согните правую ногу, сядьте на неё, левую выпрямите в сторону.
  • Покачайте тазом 2-3 раза.
  • Смените сторону. Повторите 10-15 раз.

Основной блок: глубокая растяжка

Стопа к стопе

  • Сядьте с партнёром лицом друг к другу, ноги широко, упор стопами друг в друга.
  • Возьмитесь за руки. Один отклоняется назад, тянет другого вперёд.
  • Меняйтесь местами.

Наклоны к ногам лёжа

  • Сядьте, ноги прямые и максимально разведены.
  • Наклоняйтесь к правой, левой и между ногами.
  • Партнёр стоит сзади и мягко надавливает на спину.
  • Затем сведите ноги и наклонитесь к ним. Партнёр помогает углубить растяжку.
  • Смените роли.

Бабочка

  • Сядьте, соедините стопы и подтяните к тазу. Колени направлены в стороны.
  • Партнёр позади, руками или ступнями мягко надавливает на колени.
  • Меняетесь ролями.

Наклоны к ногам стоя

  • Встаньте спиной к стене, ягодицы прижаты.
  • Расставьте ноги в стороны, наклонитесь сначала к одной ноге, потом к другой, затем — по центру.
  • Партнёр помогает усиливать наклон.
  • Соедините ноги вместе и повторите. Потом — поменяйтесь.

Финальный аккорд: работа у шведской стенки

Наклоны к ноге на перекладине

  • Закиньте ногу на перекладину (примерно на уровне груди).
  • Вторая нога — опорная.
  • Наклонитесь к прямой ноге, глубоко тянитесь.
  • Смените ноги.

Шпагат у шведской стенки

  • Встаньте лицом к стенке и максимально опуститесь в поперечный шпагат.
  • Почувствуйте жжение в мышцах — это работает!
  • Задержитесь на минуту.
  • Затем продольный шпагат — сначала в одну, затем в другую сторону.
  • Также держим по минуте каждую сторону.

Растяжка поначалу может быть неприятной: жжение, боль, дискомфорт — всё это нормально. Но если вы не сдадитесь, уже через месяц ваше тело удивит гибкостью и новыми возможностями.

Уточнения

Растяжка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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