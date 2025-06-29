Тело делает такое, что ваш мозг отказывается верить: растяжка, превращающая боль в восторг

4:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хорошая растяжка — это не только красиво, но и очень полезно для тела. Мышцы меньше болят после нагрузок, суставы становятся более подвижными, а риск травм существенно снижается. Так почему бы не подарить себе чуть больше гибкости?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение на растяжку тела

Руслан Сафаров, абсолютный чемпион по пляжному бодибилдингу и чемпион России в категории "Men's Physique", делится эффективной тренировкой, которая помогает сесть на шпагат всего за месяц.

Если выполнять эти упражнения каждый день, результат не заставит себя ждать — шпагат станет реальностью уже через четыре недели.

Разминка

Начните с 5 минут прыжков на скакалке в умеренном темпе. Это разогреет тело перед растяжкой.

Подготовка: мягкая мобилизация

Наклоны головы

Левой рукой аккуратно наклоните голову влево, слегка надавливая на правую сторону головы.

Повторите в другую сторону.

Затем обе ладони кладём на затылок и медленно прижимаем подбородок к груди, мягко надавливая.

Вращения головой

Несколько медленных кругов по часовой стрелке.

Затем — против часовой стрелки. Повторите по 2-3 раза в каждую сторону.

Вращения плечами

Руки свободно висят вдоль тела.

Вращаем плечи вперёд, затем назад. По 8-10 повторений на каждое направление.

Рывки руками

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Поднимите правую руку вверх, левую опустите вдоль тела.

Совершите энергичный рывок назад обеими руками.

Смените стороны. Повторите по 10 раз.

Разогрев: простая динамика

Наклоны туловища в стороны

Ноги на ширине плеч.

Правая рука вверх, левая на поясе.

Наклонитесь влево, вытягивая правую руку.

Повторите в другую сторону.

Перекаты с ноги на ногу

Согните правую ногу, сядьте на неё, левую выпрямите в сторону.

Покачайте тазом 2-3 раза.

Смените сторону. Повторите 10-15 раз.

Основной блок: глубокая растяжка

Стопа к стопе

Сядьте с партнёром лицом друг к другу, ноги широко, упор стопами друг в друга.

Возьмитесь за руки. Один отклоняется назад, тянет другого вперёд.

Меняйтесь местами.

Наклоны к ногам лёжа

Сядьте, ноги прямые и максимально разведены.

Наклоняйтесь к правой, левой и между ногами.

Партнёр стоит сзади и мягко надавливает на спину.

Затем сведите ноги и наклонитесь к ним. Партнёр помогает углубить растяжку.

Смените роли.

Бабочка

Сядьте, соедините стопы и подтяните к тазу. Колени направлены в стороны.

Партнёр позади, руками или ступнями мягко надавливает на колени.

Меняетесь ролями.

Наклоны к ногам стоя

Встаньте спиной к стене, ягодицы прижаты.

Расставьте ноги в стороны, наклонитесь сначала к одной ноге, потом к другой, затем — по центру.

Партнёр помогает усиливать наклон.

Соедините ноги вместе и повторите. Потом — поменяйтесь.

Финальный аккорд: работа у шведской стенки

Наклоны к ноге на перекладине

Закиньте ногу на перекладину (примерно на уровне груди).

Вторая нога — опорная.

Наклонитесь к прямой ноге, глубоко тянитесь.

Смените ноги.

Шпагат у шведской стенки

Встаньте лицом к стенке и максимально опуститесь в поперечный шпагат.

Почувствуйте жжение в мышцах — это работает!

Задержитесь на минуту.

Затем продольный шпагат — сначала в одну, затем в другую сторону.

Также держим по минуте каждую сторону.

Растяжка поначалу может быть неприятной: жжение, боль, дискомфорт — всё это нормально. Но если вы не сдадитесь, уже через месяц ваше тело удивит гибкостью и новыми возможностями.

Уточнения

Растяжка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

