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Кто станет королём клубного футбола? Всё решится на турнире в США

1:28
Спорт

Противостояние "нерадзурри" и европейского чемпиона продолжается: что происходит на Клубном чемпионате мира в США?

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

Первая стадия Клубного чемпионата мира уже позади, и обе итальянские команды пробились в 1/8 финала, где смогут продолжить борьбу за трофей.

"Интер", благодаря победе над "Ривер Плейт", занял первое место в своей группе и встретится с "Фламенго". "Ювентус", занявший второе место после поражения от "Манчестер Сити", сыграет с "Реалом". Матчи состоятся в понедельник и вторник вечером соответственно, напоминает calciomercato.it.

Но каковы шансы этих команд на победу в турнире? Суперкомпьютер, анализирующий данные Opta, уже дал свои прогнозы.

По его расчётам, наибольшие шансы на успех имеют чемпионы Европы — "ПСЖ". Для французов вероятность победы составляет 20,6%. За ними следует "Манчестер Сити" с 20,4%.

"Интер" занимает третье место с более скромными показателями — 12,4% вероятности победы. Далее идут "Бавария" и "Реал", которые, несмотря на свою силу, пока не продемонстрировали выдающихся результатов.

"Ювентус", к сожалению, имеет наименьшие шансы среди всех европейских клубов — всего 2,5%.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​[paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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