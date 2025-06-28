Легенда Ferrari переходит к McLaren: раскрываем главный секрет назначения

1:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сенсационная новость потрясла автомобильный мир: Лука Кордеро ди Монтедземоло, легендарный президент и спортивный директор легендарной Ferrari, назначен директором совета директоров McLaren Group Holdings Limited, новой компании, которая теперь владеет британской гоночной командой. Об этом свидетельствуют официальные документы, поданные в реестр компаний Великобритании.

Фото: commons.wikimedia.org by Michele Borioli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ferrari F2001

Монтедземоло покинул Ferrari в 2014 году, после 23 лет на посту президента компании. Тогда он передал руководство Серджио Маркионне. В апреле прошлого года он вновь появился в паддоке Гран-при Бахрейна, посетив гонку в качестве почетного гостя наследного принца Салмана бин Хамада Аль-Халифа. Этот визит кажется менее удивительным, учитывая, что финансовые операции McLaren базируются в Бахрейне.

McLaren Group Holdings Limited была создана в начале апреля с целью объединения и координации всех аспектов деятельности бренда, выходящих за рамки автоспорта. Эта реорганизация была инициирована CYVN Holdings, суверенным фондом Абу-Даби, который в 2022 году был создан для инвестиций в международные компании. Фонд недавно приобрел весь автомобильный бизнес McLaren, а также миноритарную долю в гоночном подразделении, которое остается под контролем суверенного фонда Бахрейна, пишет amp.sportmediaset.mediaset.it.

Теперь Монтедземоло будет сотрудничать с влиятельными азиатскими инвесторами, а также с другими значимыми фигурами в автомобильной индустрии, такими как Николас Пол Коллинз, генеральный директор Forseven, и Торстен Мюллер-Отвос, бывший генеральный директор Rolls-Royce, оба из которых вошли в совет директоров новой компании.

Уточнения

«Скудерия Феррари» (итал Scuderia Ferrari), полное наименование «Скудерия Феррари Эйч-Пи» (итал. Scuderia Ferrari HP) — итальянская автогоночная команда, представляющая собой подразделение автомобильной компании Феррари (итал. Gestione Sportiva), занимающееся гонками.

