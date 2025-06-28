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Киберспортсмены столкнутся с новым вызовом: бег и отжимания станут для них обязательными?

2:23
Спорт

Минспорт России предложил с 2026 года ввести новые спортивные нормативы для тех, кто хочет официально получить звание мастера спорта в киберспорте. Помимо ловкости и навыков в играх, теперь потребуется доказать свою физическую подготовку, включая бег и другие упражнения.

Компьютеры для киберспорта
Фото: wikimedia.org by Daniel Benavides, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Компьютеры для киберспорта

В список обязательных испытаний войдут спринт, челночный бег, отжимания, упражнения на пресс, наклоны и тестирование скорости кликанья мышью ведущей рукой за 30 секунд — не менее 180 раз.

Павел Голубев, руководитель Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, в беседе с Pravda.Ru прокомментировал эту новость.

Он отметил, что ФССП — это федеральный стандарт спортивной подготовки, который разрабатывается не Минспортом, а соответствующей федерацией, а Минспорт его только утверждает.

"ФССП у киберспорта уже есть с 2022 года, в котором требования о физических нормативах киберспортсменов уже были. А новый документ просто отменяет старую редакцию", — сказал Голубев.

Эксперт уточнил, что ФССП регламентирует требования для программ спортивной подготовки, включая нормативы для перехода между этапами.

"Поэтому перечисленные спринт, отжимания и пресс будут не в рамках соревнований, а в рамках выполнения нормативов для перехода на новые этапы спортивной подготовки", — уточнил Голубев.

Физическая культура важна для всех спортсменов, включая киберспортсменов, но она должна быть осознанной и учитывать специфику каждого вида спорта.

В новой версии ФССП нет перечня научно-исследовательской базы, на которой основан стандарт, и не учитывается разделение на дисциплины компьютерного спорта, каждая из которых требует разных качеств от спортсмена.

"ФССП может коснуться только тех киберспортсменов, которые хотят строить свою карьеру в контуре так называемого официального киберспорта (компьютерного спорта) в России. На данный момент большинство ребят, кто хочет построить карьеру в киберспорте, ориентируются совсем на другие трэки, на которые введение этого ФССП никак не повлияет", — заключил эксперт.

Уточнения

Ки́берспо́рт (также известен как «компью́терный спорт» или «электро́нный спорт», англ. esports) — командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных игр.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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