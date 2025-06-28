Мигрень больше не проблема: йога, которая помогает остановить головную боль

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Мигрень — это не просто головная боль. Это состояние, которое может полностью парализовать вашу повседневную жизнь. Часто даже сильнодействующие препараты не дают желаемого эффекта, и именно в такие моменты йога может стать спасением. Эта древняя практика не только помогает расслабиться, но и воздействует на причины мигрени, снимая напряжение и балансируя нервную систему. Мы подготовили для вас пять йога-поз, которые действительно помогают при мигрени, — и их эффективность подтверждена как научными исследованиями, так и личным опытом.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается йогой

Почему йога помогает при мигрени

Для того чтобы понять, как йога влияет на мигрень, важно разобрать, какие факторы провоцируют её возникновение:

Стресс : он повышает уровень кортизола — гормона стресса, который может усиливать боль.

: он повышает уровень кортизола — гормона стресса, который может усиливать боль. Мышечное напряжение : напряжение в области шеи, плеч и спины может быть причиной неприятных ощущений.

: напряжение в области шеи, плеч и спины может быть причиной неприятных ощущений. Нарушения дыхания: когда дыхание становится поверхностным или нерегулярным, это может спровоцировать приступ.

Йога воздействует на все эти факторы, помогая не только снять физическое напряжение, но и улучшить психоэмоциональное состояние. Исследования показывают, что регулярная практика йоги способствует снижению частоты мигреней на 48% всего за три месяца. Это было установлено в исследовании, опубликованном в журнале Neurology India в 2020 году.

5 йога-поз, которые эффективно снимают головную боль

Для практики важно выбирать тишину и полутьму. Резкие движения стоит избегать, а основной акцент следует сделать на дыхании.

Супта Баддха Конасана (поза бабочки лёжа)

Эта поза открывает грудную клетку, помогает расслабить нервную систему и снять напряжение с мышц.

Как выполнить

Лягте на спину, согните ноги в коленях и соедините стопы.

Разведите колени в стороны и положите под спину и колени валики для дополнительного комфорта.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на глубоком дыхании. Проводите в позе 3-5 минут.

Баласана (поза ребёнка)

Поза помогает снять напряжение с затылка, расслабить плечи и успокоить мысли.

Как выполнить

Сядьте на колени, опустите лоб на коврик.

Руки вытяните вперёд или вдоль тела.

Глубоко дышите животом от 2 до 5 минут.

Пашчимоттанасана (наклон сидя вперёд)

Позволяет растянуть спину, снимает напряжение в области позвоночника и висков.

Как выполнить

Сядьте с вытянутыми ногами и наклонитесь вперёд от таза.

Обхватите стопы или голени, позвольте спине немного округлиться.

Сосредоточьтесь на дыхании и расслаблении. Не стремитесь к максимальной растяжке.

Сету Бандхасана (полумост с опорой)

Мягкое раскрытие грудного отдела и поддержка кровообращения в мозге — это одна из лучших поз для предотвращения мигрени.

Как выполнить

Лягте на спину, согните ноги и поставьте стопы на пол.

Под таз положите кирпич или валик, а руки вытяните вдоль тела.

Дышите спокойно и оставайтесь в позе 2-4 минуты.

Шавасана с опорой под голову и глаза

Эта поза идеально подходит для расслабления, особенно когда мигрень только начинается.

Как выполнить

Лягте на спину, положите валик под шею и голову, а на глаза — маску или тёмную ткань.

Расслабьтесь и дышите мягко и спокойно в течение 5-10 минут.

Что важно помнить

Йога не заменяет медикаментозное лечение , особенно в острой фазе мигрени. Однако регулярная практика значительно снижает частоту приступов и помогает уменьшить их интенсивность.

, особенно в острой фазе мигрени. Однако регулярная практика значительно снижает частоту приступов и помогает уменьшить их интенсивность. Регулярность - вот что имеет значение. Даже 10 минут йоги в день принесут больше пользы, чем долгие сессии раз в месяц.

- вот что имеет значение. Даже 10 минут йоги в день принесут больше пользы, чем долгие сессии раз в месяц. Ограничение движений: если боль усиливается при движении, лучше ограничиться позами лёжа и сосредоточиться на дыхании, чтобы не спровоцировать ещё больший дискомфорт.

Йога — это не просто упражнения, а целая философия, способная вернуть вам контроль над телом и умом. Применяя эти простые позы, вы не только улучшите физическое состояние, но и снизите влияние стрессов, которые могут стать причиной мигрени.

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

