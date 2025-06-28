Мигрень больше не проблема: йога, которая помогает остановить головную боль

Мигрень — это не просто головная боль. Это состояние, которое может полностью парализовать вашу повседневную жизнь. Часто даже сильнодействующие препараты не дают желаемого эффекта, и именно в такие моменты йога может стать спасением. Эта древняя практика не только помогает расслабиться, но и воздействует на причины мигрени, снимая напряжение и балансируя нервную систему. Мы подготовили для вас пять йога-поз, которые действительно помогают при мигрени, — и их эффективность подтверждена как научными исследованиями, так и личным опытом.
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Девушка занимается йогой
Почему йога помогает при мигрени
Для того чтобы понять, как йога влияет на мигрень, важно разобрать, какие факторы провоцируют её возникновение:
Стресс: он повышает уровень кортизола — гормона стресса, который может усиливать боль.
Мышечное напряжение: напряжение в области шеи, плеч и спины может быть причиной неприятных ощущений.
Нарушения дыхания: когда дыхание становится поверхностным или нерегулярным, это может спровоцировать приступ.
Йога воздействует на все эти факторы, помогая не только снять физическое напряжение, но и улучшить психоэмоциональное состояние. Исследования показывают, что регулярная практика йоги способствует снижению частоты мигреней на 48% всего за три месяца. Это было установлено в исследовании, опубликованном в журнале Neurology India в 2020 году.
5 йога-поз, которые эффективно снимают головную боль
Для практики важно выбирать тишину и полутьму. Резкие движения стоит избегать, а основной акцент следует сделать на дыхании.
Супта Баддха Конасана (поза бабочки лёжа)
Эта поза открывает грудную клетку, помогает расслабить нервную систему и снять напряжение с мышц.
Как выполнить
Лягте на спину, согните ноги в коленях и соедините стопы.
Разведите колени в стороны и положите под спину и колени валики для дополнительного комфорта.
Закройте глаза и сосредоточьтесь на глубоком дыхании. Проводите в позе 3-5 минут.
Баласана (поза ребёнка)
Поза помогает снять напряжение с затылка, расслабить плечи и успокоить мысли.
Как выполнить
Сядьте на колени, опустите лоб на коврик.
Руки вытяните вперёд или вдоль тела.
Глубоко дышите животом от 2 до 5 минут.
Пашчимоттанасана (наклон сидя вперёд)
Позволяет растянуть спину, снимает напряжение в области позвоночника и висков.
Как выполнить
Сядьте с вытянутыми ногами и наклонитесь вперёд от таза.
Обхватите стопы или голени, позвольте спине немного округлиться.
Сосредоточьтесь на дыхании и расслаблении. Не стремитесь к максимальной растяжке.
Сету Бандхасана (полумост с опорой)
Мягкое раскрытие грудного отдела и поддержка кровообращения в мозге — это одна из лучших поз для предотвращения мигрени.
Как выполнить
Лягте на спину, согните ноги и поставьте стопы на пол.
Под таз положите кирпич или валик, а руки вытяните вдоль тела.
Дышите спокойно и оставайтесь в позе 2-4 минуты.
Шавасана с опорой под голову и глаза
Эта поза идеально подходит для расслабления, особенно когда мигрень только начинается.
Как выполнить
Лягте на спину, положите валик под шею и голову, а на глаза — маску или тёмную ткань.
Расслабьтесь и дышите мягко и спокойно в течение 5-10 минут.
Что важно помнить
Йога не заменяет медикаментозное лечение, особенно в острой фазе мигрени. Однако регулярная практика значительно снижает частоту приступов и помогает уменьшить их интенсивность.
Регулярность - вот что имеет значение. Даже 10 минут йоги в день принесут больше пользы, чем долгие сессии раз в месяц.
Ограничение движений: если боль усиливается при движении, лучше ограничиться позами лёжа и сосредоточиться на дыхании, чтобы не спровоцировать ещё больший дискомфорт.
Йога — это не просто упражнения, а целая философия, способная вернуть вам контроль над телом и умом. Применяя эти простые позы, вы не только улучшите физическое состояние, но и снизите влияние стрессов, которые могут стать причиной мигрени.
Уточнения
Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.