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Капсула силы: 5 упражнений, которые прокачают всё тело за 10 минут

3:22
Спорт

Нет времени на зал, но хочется быть в тонусе? Есть решение. Пять простых упражнений, которые прокачают всё тело и зарядят энергией — за время, пока варится кофе.

Мужчина делает планку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина делает планку

Что это такое

Это не тренировка "на износ", а капсула силы — короткий, но эффективный круг. Всего 10 минут, собственный вес и желание почувствовать себя лучше. Упражнения задействуют сразу несколько мышечных групп — значит, работают быстро и по делу.

Формат:

  • 5 упражнений по 45 секунд.
  • 15 секунд отдыха между ними.
  • После круга — минута паузы.
  • По желанию — второй заход.

Почему работает

  • Включаются ноги, руки, спина, пресс — всё тело в деле.
  • Ускоряется метаболизм.
  • Вырабатывается дофамин: "я сделал это!".
  • Не требует формы, коврика, гантелей и часового окна в расписании.

Пять движений, которые запустят тебя

Приседания с подъёмом рук

  • Что работает: ноги, ягодицы, плечи, пресс.
  • Как делать: присел — вдох, встал — выдох и потянулся руками вверх, будто ловишь солнечный луч.
  • Совет: не отрывай пятки, держи спину гордо — ты не просто приседаешь, ты становишься сильнее.

Отжимания (классические или с колен)

  • Что работает: грудь, руки, центр тела.
  • Как делать: ладони чуть шире плеч, пресс в тонусе, спина прямая.
  • Важно: делай медленно, но честно. Лучше пять качественных повторов, чем пятнадцать вразнобой.

Берпи без прыжка

  • Что работает: всё тело, особенно выносливость.
  • Как делать: из стойки — в упор лёжа, обратно — в стойку.
  • Формат: без прыжка, если хочешь щадящий режим.
  • Чувства: вначале ненавидишь, потом благодаришь.

Планка с касанием плеч

  • Что работает: пресс, корпус, баланс.
  • Как делать: в планке касайся поочерёдно плеч противоположной рукой.
  • Трюк: не раскачивайся! Представь, что ты — доска серфера перед волной.

Ягодичный мостик

  • Что работает: ягодицы, задняя поверхность бедра, поясница.
  • Как делать: лёжа на спине, согни колени, поднимай таз вверх и сжимай ягодицы.
  • Бонус: спасение для тех, кто много сидит. Идеально — в офисе, дома, в любом месте.

Как собрать капсулу

  • Выставь таймер: 45 секунд движения, 15 — отдыха.
  • Сделай круг из 5 упражнений.
  • Отдохни минуту.
  • Повтори ещё 1-2 круга — если хочется.

Что получаешь в итоге

  • Чувство, что ты взял себя в руки.
  • Прокачанное тело без перегруза.
  • Энергию, которая останется с тобой на весь день.
  • Привычку, которую легко встроить в жизнь.

Начни с малого — и это изменит больше, чем кажется

Не нужно ждать понедельника, новой формы или прилива мотивации. Достаточно одного круга — ради себя, ради энергии, ради чувства, что ты в контакте со своим телом. Эта капсула силы — не про идеальное тело, а про движение вперёд, которое начинается с простого шага. И, возможно, именно он окажется самым важным.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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