Не только для женщин: почему мужчины всё чаще идут на пилатес — и что они там действительно находят

Мужчины в пилатесе? Сегодня это уже не редкость. Программисты, водители, бегуны, тренеры — все чаще оказываются на коврике, а не у гантелей. Почему? Потому что тело просит не усилий, а осознанности.
Пилатес не конкурирует с "железом". Он работает иначе — включает в процесс те мышцы, которые обычно спят. Стабилизаторы, глубокий кор, межлопаточная зона, диафрагма — всё, что незаметно в зеркале, но решает, насколько крепко ты держишься на ногах после 10 часов за рулём или за ноутбуком.
Этот миф разрушен давно. Сегодня на занятия приходят:
Некоторые приходят по совету врача, другие — когда "уже всё болит". А кто-то — просто потому что хочет держать корпус, как на ринге.
Пилатес — это возвращение к телу. Без суеты, без лишнего веса. Просто ты и твой центр. Это не альтернатива тренировкам, а их умное дополнение. Потому что настоящая сила — в том, чтобы не сломаться, когда день сложный, спина тянет, а впереди ещё неделя.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?