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Не только для женщин: почему мужчины всё чаще идут на пилатес — и что они там действительно находят

2:36
Спорт

Мужчины в пилатесе? Сегодня это уже не редкость. Программисты, водители, бегуны, тренеры — все чаще оказываются на коврике, а не у гантелей. Почему? Потому что тело просит не усилий, а осознанности.

танцы
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
танцы

Не альтернатива, а усиление

Пилатес не конкурирует с "железом". Он работает иначе — включает в процесс те мышцы, которые обычно спят. Стабилизаторы, глубокий кор, межлопаточная зона, диафрагма — всё, что незаметно в зеркале, но решает, насколько крепко ты держишься на ногах после 10 часов за рулём или за ноутбуком.

Миф 1. Это как растяжка

  • Ничего общего. Пилатес — не про расслабление. Это точная, глубокая работа с телом. Планка, работа с роллаутами, изометрия — всё это держит в тонусе спину, пресс, бёдра. Причём без отягощений. Только ты, коврик и гравитация.

Миф 2. От него нет силы

  • Пилатес не сделает плечи шире. Но ты забудешь, что такое "заклинило спину". Эта сила — изнутри. Она держит осанку, улучшает дыхание и позволяет ходить прямо, а не "съезжать" к концу дня. Именно такую силу в зале часто упускают.

Миф 3. Мужикам там делать нечего

Этот миф разрушен давно. Сегодня на занятия приходят:

  • Мужчины после травм.
  • Водители с больной спиной.
  • Айтишники с зажатыми шеями.
  • Спортсмены, уставшие от односторонней нагрузки.

Некоторые приходят по совету врача, другие — когда "уже всё болит". А кто-то — просто потому что хочет держать корпус, как на ринге.

Почему пилатес работает для мужчин

  • Меньше травм — больше жизни: пилатес давно используется в спортивной реабилитации и после операций.
  • Контроль вместо хаоса: здесь нет гонки. Каждое движение — как выстрел: точное и осознанное.
  • Возраст требует другого: после 35-40 лет хочется не столько силы, сколько устойчивости и баланса.

Баланс, который не видно — но он работает

Пилатес — это возвращение к телу. Без суеты, без лишнего веса. Просто ты и твой центр. Это не альтернатива тренировкам, а их умное дополнение. Потому что настоящая сила — в том, чтобы не сломаться, когда день сложный, спина тянет, а впереди ещё неделя.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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