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Хит для зала и дома: почему силовая аэробика стала выбором миллионов

2:38
Спорт

Силовая аэробика — это тот самый компромисс, когда хочется сжечь жир, но сохранить фигуру подтянутой. Она объединяет два противоположных подхода: аэробные нагрузки для снижения веса и силовые — для роста мышц. И, вопреки мифам, работает это вполне эффективно.

Словая аэробика
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Словая аэробика

Что входит в силовую аэробику

Классический пример — круговая тренировка в зале. Но это не всё. В групповые форматы также включаются занятия вроде UPPER BODY, BODY SCULPT и ABT. Здесь активно используются гантели, бодибары, эспандеры и прочий инвентарь.

Силовая аэробика встречается и в классических аэробных программах, и в функциональных залах. Вариантов действительно много.

Чем она полезна

Вот основные плюсы:

  • Ускоренное жиросжигание без потери мышц.
  • Лёгкий рост мышечной массы.
  • Максимальный расход калорий за короткое время.
  • Общий тонус и подтянутый силуэт.

Где подводные камни

Не обошлось без минусов:

  • В часы пик залы переполнены, и тренажёры приходится "делить" с другими.
  • Новичкам может быть сложно выдерживать интенсивный темп.
  • Существенного набора массы ожидать не стоит — для этого нужна другая программа.

Для кого это работает


Силовая аэробика идеальна для тех, кто уже имеет спортивную базу. Например, если вы занимались и силовыми, и кардио — формат вам подойдёт. Но если цель — минус 10 кг или +5 кг мышц, лучше выбрать специализированный тренинг.

Изменения в весе в таких тренировках — максимум 2-3 кг.

Форматы и программы

Вы можете заниматься индивидуально в тренажёрке или пойти на групповые тренировки. В первом случае — больше свободы и силовых элементов. Во втором — структурированность и атмосфера.

Варианты силовой аэробики:

  • Power Ball — мягкий старт, особенно хорош для осанки.
  • Body Sculpt — весь инвентарь в деле, прорабатываются все мышцы.
  • Upper Body — акцент на руки, плечи и пресс.
  • ABT — ноги, ягодицы и нижний пресс, плюс растяжка.
  • Energy Zone — высокий темп и выносливость, подходит продвинутым.

Итого

Силовая аэробика — не панацея, но отличный способ сохранить форму, сбросить пару лишних килограммов и укрепить мышцы. Главное — выбрать подходящий формат и не ждать от неё невозможного.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — "воздух" и βίος — "жизнь") — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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