Начни заниматься спортом и удивись, как меняется жизнь — без стресса и отговорок

Возможно, ты просто не нашёл нужной мотивации.
Да, регулярные тренировки укрепляют здоровье, поддерживают фигуру, активизируют обмен веществ, улучшают работу сердца и насыщают мозг кислородом.
Спорт даёт человеку гораздо больше. С каждой тренировкой ты начинаешь больше уважать себя, замечать, как меняется тело, появляется энергия и внутренняя опора. Именно через заботу о себе приходит то самое ощущение силы — не только физической, но и ментальной.
Причины у всех разные. Кто-то боится, что не справится. Кто-то не может найти время. А кто-то просто откладывает на потом. Часто виноват образ жизни: малоподвижность входит в привычку, а тело привыкает к лени.
К тому же многие ждут быстрых результатов, а их нет. Ведь набрать вес — пара дней, а сбросить — месяцы труда.
Очень легко прибавить пару килограммов веса, для этого достаточно плотно есть несколько дней. А вот сбросить лишнее намного сложнее.
Вот почему мотивация становится ключом ко всему.
Важно не только начать тренироваться, но и не бросить. Вот несколько советов, которые помогут остаться в игре:
Спорт — не про страдания. Это про путь к себе лучшему. И начать его можно уже сегодня.
Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.
О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?