Мясо, штанга и массаж: названы работающие способы убрать жир с тела

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Убрать подкожный жир — задача не из лёгких, особенно если полагаться только на диеты или кардио. Фитнес-тренер Станислав Милославский уверен: без силовых тренировок и сбалансированного подхода результата не будет.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

По его словам, основа борьбы с лишним жиром — это регулярные силовые занятия, полноценное питание и достаточная активность в течение дня.

Причём, чем меньше жира в организме, тем важнее подключать дополнительные меры — например, массажи или обертывания, чтобы улучшить тонус кожи.

В рационе, по словам специалиста, должны быть белковые продукты: мясо, рыба, яйца, молочка. Обязательны и овощи с фруктами — ради витаминов и клетчатки, пишет "Татар-информ".

Но главный принцип один: нужен дефицит калорий. Только в этом случае тело начнёт использовать жировые запасы, а не просто перерабатывать то, что вы съели.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

