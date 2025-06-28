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Мясо, штанга и массаж: названы работающие способы убрать жир с тела

1:00
Спорт

Убрать подкожный жир — задача не из лёгких, особенно если полагаться только на диеты или кардио. Фитнес-тренер Станислав Милославский уверен: без силовых тренировок и сбалансированного подхода результата не будет.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

По его словам, основа борьбы с лишним жиром — это регулярные силовые занятия, полноценное питание и достаточная активность в течение дня.

Причём, чем меньше жира в организме, тем важнее подключать дополнительные меры — например, массажи или обертывания, чтобы улучшить тонус кожи.

В рационе, по словам специалиста, должны быть белковые продукты: мясо, рыба, яйца, молочка. Обязательны и овощи с фруктами — ради витаминов и клетчатки, пишет "Татар-информ".

Но главный принцип один: нужен дефицит калорий. Только в этом случае тело начнёт использовать жировые запасы, а не просто перерабатывать то, что вы съели.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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