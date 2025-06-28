Мясо, штанга и массаж: названы работающие способы убрать жир с тела

Убрать подкожный жир — задача не из лёгких, особенно если полагаться только на диеты или кардио. Фитнес-тренер Станислав Милославский уверен: без силовых тренировок и сбалансированного подхода результата не будет.
По его словам, основа борьбы с лишним жиром — это регулярные силовые занятия, полноценное питание и достаточная активность в течение дня.
Причём, чем меньше жира в организме, тем важнее подключать дополнительные меры — например, массажи или обертывания, чтобы улучшить тонус кожи.
В рационе, по словам специалиста, должны быть белковые продукты: мясо, рыба, яйца, молочка. Обязательны и овощи с фруктами — ради витаминов и клетчатки, пишет "Татар-информ".
Но главный принцип один: нужен дефицит калорий. Только в этом случае тело начнёт использовать жировые запасы, а не просто перерабатывать то, что вы съели.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?