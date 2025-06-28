Скандал набирает обороты: Мбаппе подал в суд на ПСЖ за моральное давление

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Конфликт между Килианом Мбаппе и его бывшим клубом ПСЖ вышел за рамки футбольного поля и перешёл в юридическую плоскость. По информации парижской прокуратуры, во вторник начато судебное расследование по делу о моральном преследовании после жалобы, поданной нападающим сборной Франции.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мбаппе

Источники, близкие к делу, сообщили, что к расследованию привлечены два следственных судьи. В центре внимания — события лета 2023 года, когда Мбаппе, отказывавшийся продлевать контракт с клубом, оказался в так называемом "лофте" — изоляционной группе игроков, которых отстраняют от тренировок с основной командой. По версии футболиста, это стало инструментом давления и попыткой вымогательства подписи под контрактом.

Схема "лофта", хоть и широко используемая в футбольных клубах, всё чаще вызывает юридические вопросы. Ранее в мае аналогичную жалобу подала бывшая игрок ПСЖ Хейра Хамрауи, заявив, что клуб систематически отстранял её от игр после восстановления, чтобы вынудить уйти. Теперь же следственные органы работают и с её делом.

Профсоюзы бьют тревогу: ещё в январе 2024 года Союз профессиональных футболистов публично осудил эту практику, обвинив клубы в создании условий морального давления и вымогательства с целью управления контрактами и трансферной стоимостью, пишет L'Equipe.

Финансовый конфликт между ПСЖ и Мбаппе также остаётся нерешённым. Несмотря на переход в мадридский "Реал", у сторон сохраняются разногласия по выплатам.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции. Считается одним из лучших игроков мира.

