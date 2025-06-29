Мощные мышцы глубокого корпуса и стальной пресс: вам понадобится всего 5 упражнений

Вам не нужны приседания, чтобы укрепить корпус. Вместо этого возьмите набор лучших эспандеров, которые обеспечат постоянное целенаправленное натяжение и помогут вам нарастить более выраженные мышцы пресса, ягодиц и спины.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Домашняя тренировка

Фернанда Шоу создала пятиупражнение для пресса, которое фокусируется на стабилизации, формировании вашего корпуса.

"Красота этой программы заключается в деталях", — говорит Фернанда.

Она взяла знакомые движения для пресса и усовершенствовала их с помощью ленты сопротивления, чтобы улучшить результаты и сделать все интереснее.

Возьмите планку — это уже фантастическое упражнение для корпуса, но добавьте ленту сопротивления и выполните толчок коленом или шаг в сторону, и вы мгновенно почувствуете изменение интенсивности.

Фернанда рекомендует выполнить три раунда круга, но можете добавить больше в зависимости от вашего времени и уровня физической подготовки. Просто не забывайте напрягать корпус, "застегивая" пресс — представьте, что вы подтягиваете пупок и втягиваете его к позвоночнику.

Выполняйте каждое упражнение в течение 45 секунд. Выполните все пять упражнений, затем немного отдохните и повторите.

Становая тяга двумя ногами с широкой резиновой лентой; 45 секунд

Подтягивание колена с отведением ноги; 45 секунд

Обратная планка с коленным приводом; 45 секунд

Низкая планка с шагом в сторону для приседания; 45 секунд

Альпинисты; 45 секунд

Каковы преимущества?

Каждое упражнение в этой быстрой программе развивает функциональную силу корпуса, которая приводит к лучшей устойчивости и равновесию, независимо от того, бегаете ли вы, поднимаете тяжести или просто занимаетесь своими делами.

"Ваш корпус — это ваш центр силы", — говорит Фернанда. "Укрепите его, и вы будете двигаться сильнее, стоять выше и чувствовать себя неудержимым".

Тренировки на пресс не должны быть скучными или повторяющимися. Добавление эспандера усложняет задачу, обеспечивая постоянное напряжение в каждом движении. Это активирует более глубокие мышцы корпуса, заставляя ваш пресс работать активнее, сохраняя при этом универсальность и доступность программы.

Все, что вам нужно, это лента и небольшой участок пола — идеально для домашних тренировок или когда вы в пути.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



