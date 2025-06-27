Ювентус против Реала: вот почему обмен Влаховича на Эндрика вызвал хаос в футболе

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Трансферный рынок остается оживленным во время Клубного чемпионата мира, и неожиданные переговоры всколыхнули закулисье в Европе.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

ФК "Ювентус" проявил большой интерес к подписанию Эндрика и даже предложил "Реалу" Душана Влаховича в прямом обмене.

Предложение "Старой синьоры" удивило футбольный мир. Это потому, что "Ювентус" не предлагал никакой финансовой компенсации в соглашении, только обмен между спортсменами.

Сербский центральный нападающий Влахович, с большим опытом и ценными физическими данными, стал бы разменной монетой для молодого бразильца.

Стоит отметить, что предложение было бы напрямую связано с желанием Хаби Алонсо, нового тренера "Реала", который попросил совет директоров о высоком, физически сильном нападающем, который согласился бы начать в качестве резерва.

Таким образом, Влахович подходит под этот профиль, но даже в этом случае клуб меренге сразу же отказался.

Кроме того, высокая зарплата серба стала бы препятствием для стандартов зарплат команды. Эндрик по-прежнему сосредоточен на своем будущем в "Реале". Даже имея мало возможностей и находясь вдали от внимания из-за травмы, 18-летний бразильский нападающий проявляет терпение и преданность клубу.

Уточнения

«Юве́нтус» (итал. Juventus Football Club, итальянское произношение: [juˈvɛntus]; от лат. iuventus — юность) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов в мире.

