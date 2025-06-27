Манчестер Сити отклонил многомиллионное предложение за 21-летнего защитника

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Руководство "Манчестер Сити" отклонило стартовое предложение, сделанное по востребованному и высоко оцененному защитнику Каллуму Дойлу.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Игрок молодежной сборной Англии возвращается на стадион "Этихад" после успешного четвертого подряд перехода из клуба в аренду, развивая свою игру за пределами Премьер-лиги и теперь, как считается, готов выйти на взрослую игру.

Однако, учитывая дефицит мест в оборонительном звене первой команды Пепа Гвардиолы, сам игрок считает, что его будущее теперь лучше всего подходит вне "Манчестер Сити", и стремится окончательно уйти из клуба.

21-летний игрок провел последний сезон в аренде за "Норвич Сити" в Чемпионшипе, а за время других аренд в "Ковентри Сити", "Лестер Сити" и "Сандерленде" он сыграл 158 матчей за основную команду.

И поскольку все стороны стремятся достичь соглашения о постоянном соглашении в оставшиеся до начала нового европейского сезона недели, события начинают обостряться относительно будущего Каллума Дойла вдали от команды Пепа Гвардиолы.

Согласно информации Джека Гогана из MailSport, "Манчестер Сити" отклонил многомиллионное предложение от TSG 1899 Hoffenheim в начале этого месяца за вышеупомянутого высококлассного и универсального защитника.

Далее подробно рассказывается о том, что "Сити" проявляет широкий интерес к выпускнику City Football Academy, причем внимание к нему проявляют несколько неназванных клубов в Англии и за ее пределами в Европе.

Уточнения

«Манче́стер Си́ти» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Сити», англ. Manchester City Football Club, английское произношение: [ˈmæntʃɪstər 'sɪtɪ 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

