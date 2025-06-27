Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юмор или насмешка? Роза Сябитова вместе со Стасом Костюшкиным сняла пародию на собственного сына
Будильник звенит, а сил ноль? Возможно, вы делаете одно лишнее движение
3200 мегапикселей для исследования Вселенной: в Чили представили первые изображения космоса с камеры
Венгр Керкез присоединился к Ливерпулю: секрет пятилетнего контракта раскрыт
Белоснежный песок и розовые кораллы: магия карибского пляжа в Европе, который не оставит вас равнодушным
Автомобильная коллекция Новака Джоковича: от Tesla до Aston Martin — роскошь, которая вдохновляет
Дом, который хочется чувствовать: 7 приёмов, которые превратят ваш дом в оазис уюта
Новый дрон летает без остановки — зачем его построили и какие цели он будет нести
Канело, победивший Головкина, теперь встретится с Жанибеком Алимханулы

Манчестер Сити отклонил многомиллионное предложение за 21-летнего защитника

1:40
Спорт

Руководство "Манчестер Сити" отклонило стартовое предложение, сделанное по востребованному и высоко оцененному защитнику Каллуму Дойлу.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Игрок молодежной сборной Англии возвращается на стадион "Этихад" после успешного четвертого подряд перехода из клуба в аренду, развивая свою игру за пределами Премьер-лиги и теперь, как считается, готов выйти на взрослую игру.

Однако, учитывая дефицит мест в оборонительном звене первой команды Пепа Гвардиолы, сам игрок считает, что его будущее теперь лучше всего подходит вне "Манчестер Сити", и стремится окончательно уйти из клуба.

21-летний игрок провел последний сезон в аренде за "Норвич Сити" в Чемпионшипе, а за время других аренд в "Ковентри Сити", "Лестер Сити" и "Сандерленде" он сыграл 158 матчей за основную команду.

И поскольку все стороны стремятся достичь соглашения о постоянном соглашении в оставшиеся до начала нового европейского сезона недели, события начинают обостряться относительно будущего Каллума Дойла вдали от команды Пепа Гвардиолы.

Согласно информации Джека Гогана из MailSport, "Манчестер Сити" отклонил многомиллионное предложение от TSG 1899 Hoffenheim в начале этого месяца за вышеупомянутого высококлассного и универсального защитника.

Далее подробно рассказывается о том, что "Сити" проявляет широкий интерес к выпускнику City Football Academy, причем внимание к нему проявляют несколько неназванных клубов в Англии и за ее пределами в Европе.

Уточнения

«Манче́стер Си́ти» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Сити», англ. Manchester City Football Club, английское произношение: [ˈmæntʃɪstər 'sɪtɪ 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Домашние животные
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку
Последние материалы
Манчестер Сити отклонил многомиллионное предложение за 21-летнего защитника
Юмор или насмешка? Роза Сябитова вместе со Стасом Костюшкиным сняла пародию на собственного сына
Будильник звенит, а сил ноль? Возможно, вы делаете одно лишнее движение
3200 мегапикселей для исследования Вселенной: в Чили представили первые изображения космоса с камеры
Венгр Керкез присоединился к Ливерпулю: секрет пятилетнего контракта раскрыт
Белоснежный песок и розовые кораллы: магия карибского пляжа в Европе, который не оставит вас равнодушным
Автомобильная коллекция Новака Джоковича: от Tesla до Aston Martin — роскошь, которая вдохновляет
Дом, который хочется чувствовать: 7 приёмов, которые превратят ваш дом в оазис уюта
Новый дрон летает без остановки — зачем его построили и какие цели он будет нести
Канело, победивший Головкина, теперь встретится с Жанибеком Алимханулы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.