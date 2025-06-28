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Льюис Хэмилтон подвез счастливчика-соперника Формулы-1 домой на своем частном самолете

1:08
Спорт

Гонщик Льюис Хэмилтон взял новичка Франко Колапинто на свой частный самолет после Гран-при Испании вместо того, чтобы лететь EasyJet.

самолет в небе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
самолет в небе

Семикратный чемпион мира оставил сообщение в группе пилотов Формулы-1 в мессенджере после гонки в Барселоне, предложив бесплатный перелет.

22-летний аргентинский гонщик Alpine Колапинто сказал, что направляется в Лондон, но с бюджетной авиакомпанией EasyJet.

Поэтому Хэмилтон сказал ему отменить свои планы и вместо этого прокатиться на борту его шикарного самолета.

Колапинто сказал, что это "мечта, ставшая реальностью", учитывая, что он всегда был большим поклонником гонщика Ferrari и никогда не летал на частном самолете.

Перед Гран-при Австрии Колапинто сказал: "Да, было здорово".

"Льюис отличный парень, и у меня был лучший полет в моей жизни с ним. Это было очень особенно и очень уникально. Вы все знаете, что он был моим кумиром с самого детства, как и Сенна, и я смог полетать с ним и немного поболтать", — рассказал гонщик.

Уточнения

Сэр Лью́ис Карл Дэ́видсон Хэ́милтон MBE (англ. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, род. 7 января 1985, Стивенидж, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский автогонщик команды «Феррари». Семикратный чемпион мира.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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