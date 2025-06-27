Рафаэль Надаль подтвердил все слухи о своем сыне от Ксиски Перельо

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Поставив точку в одной из самых легендарных карьер в спорте, Рафа Надаль начал писать новую главу в своей жизни. Бывший теннисист с Майорки стал главным героем первого эпизода серии подкастов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

Этот благотворительный проект объединит деятелей из сферы здравоохранения, спорта и бизнеса. Таким образом, он стремится собрать средства на социальные инициативы Фонда Рафы Надаля и Фонда Cantabria Labs.

В этом контексте Рафа Надаль рассказал о своей повседневной жизни после ухода из профессиональной карьеры. Вдали от турниров и давления он признается, что все еще адаптируется. "Сейчас сложно сказать, каков мой распорядок дня, потому что нет той рутины, которая была раньше".

"Это период, когда я делаю много вещей, а также немного понимаю, что мне нравится больше, а что меньше. Адаптация прошла хорошо, быстро, пока что я счастлив, но у меня все еще нет возможности установить ежедневный распорядок", — объяснил он.

Несмотря на то, что он повесил ракетку, Надаль не оставил спорт.

По его словам, после ухода на пенсию он провел несколько месяцев, делая очень короткие тренировки.

"Я не брал ракетку в руки, но то, что я делаю, это немного возвращаю свое тело, посещая спортзал три раза в неделю. Я тренируюсь с 8:30 до 10 утра, потому что если я оставлю это на потом, всегда найдутся оправдания, чтобы не заниматься", — добавил Надаль.

Уточнения

Рафаэ́ль Нада́ль Паре́ра, 1-й маркиз Льеванта-де-Мальорки (исп. Rafael Nadal Parera, I marqués de Llevant de Mallorca; род. 3 июня 1986[…], Манакор, Испания) — испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде (209 недель за карьеру).

