Венгр Керкез присоединился к Ливерпулю: секрет пятилетнего контракта раскрыт

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Чемпионы Англии "Ливерпуль" подписали венгерского левого защитника Милоша Керкеза из "Борнмута". Срок действия соглашения для игрока, который имеет двойное сербско-венгерское гражданство, пока не объявлен.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina.chiorean, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стадион Аль-Наср

BBC сообщила, что Керкез подписал пятилетний контракт с "Ливерпулем".

"Для меня большая честь и привилегия играть за один из крупнейших клубов мира. Я очень счастлив и взволнован. Я сделаю все возможное, чтобы выиграть трофеи с клубом и, надеюсь, забить голы на "Энфилде". Не могу дождаться, когда услышу, как меня подбадривают болельщики. Скоро увидимся", — сказал Керкез веб-сайту "Ливерпуля".

Клуб отметил, что номер футболки Керкеза будет объявлен позднее.

Керкез — второй венгр, прибывший в "Ливерпуль" в летнем трансферном окне 2025 года, так как клуб объявил о подписании 20-летнего вратаря Академии Пушкаша Армина Печи в субботу, 7 июня. Печи подписал контракт с чемпионами Англии на пять лет.

Подписание Керкеза было постоянной темой в прессе в течение последних шести месяцев, причем "Ливерпуль" был самым серьезным претендентом, но, согласно сообщениям, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрид" также были заинтересованы в его подписании.

По словам спортивного журналиста Фабрицио Романо, "Ливерпуль" заплатил за него "Борнмуту" 40 миллионов фунтов стерлингов (более 18,7 миллиарда форинтов). The Athletic также писал о схожей цене покупки.

Уточнения

Ми́лош Ке́ркез (венг. Kerkez Milos, серб. Милош Керкез; родился 7 ноября 2003, Врбас, Сербия и Черногория) — венгерский футболист, левый защитник английского клуба «Ливерпуль» и сборной Венгрии.

