Канело, победивший Головкина, теперь встретится с Жанибеком Алимханулы

Болельщики хотели бы увидеть, как боксер Канело докажет свою силу в бою с Дэвидом Бенавидесом. Однако считается, что он может избегать сложных соперников и выбирать более легких соперников, таких как Хамза Шираз или Крис Юбенк.
"Если Канело не решится на бой с Бенавидесом, то ему стоит встретиться с Жанибеком Алимханулы. Но Альварес может не принять это предложение, потому что Жанибек — опасный противник. Он не старый, а молодой и качественный", — пишет издание.
Напомним, что Жанибек Алимханулы на данный момент является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF.
Жанибек Алимханулы (каз. Жәнібек Әлімханұлы; 1 апреля 1993 года, с. Жыланды, Казахстан) — непобеждённый казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории.
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