Стопы как у танцовщицы: четыре упражнения, которые изменят вашу походку навсегда

2:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Регулярные упражнения для стоп — залог их здоровья и крепости. Помогут советы балерин предотвратить многие проблемы, связанные с ногами и осанкой.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Балет

Почему балет уделяет стопам столько внимания

В балете стопы — это не просто основа, а двигатель всего движения: сила прыжков, красота и безопасность постановок. Сильные, эластичные стопы позволяют лучше работать мышцам ног и сохранить здоровье при сложных танцевальных элементах. Для любителей такой уровень натренированности не обязателен, но базовые упражнения тоже полезны.

Как укреплять стопы дома

Релеве — подъёмы на носочки

Самое простое и везде выполнимое упражнение — медленно поднимаемся на полупальцы, удерживая пятки вместе. Важно держать ровную осанку, напрягать ягодицы и пресс. Опускаемся плавно и аккуратно. Темп выбирайте сами — медленный для контроля или быстрый для активности.

Упражнения с фитнес-резинкой

Сядьте на пол, ноги вместе и вытянуты, спина прямая. Стопы тяните сначала на себя, потом от себя, можно делать в медленном или активном темпе. Для разнообразия поверните колени в сторону, пятки смотрят внутрь, пальцы будто гладят пол. Можно добавить фитнес-резинку для сопротивления. Также полезно прорабатывать пальцы ног, словно создавая волну от мизинца к большому и обратно.

Прокатка стопы массажным мячом

Если у вас нет специального мяча, возьмите теннисный или похожий по размеру. Поставьте его под стопу и прокатывайте вперед-назад от пятки до пальцев — это снимает напряжение и улучшает кровообращение.

Поднятие предметов пальцами ног

Возьмите маленький предмет, например карандаш. Станьте на ноги и пытайтесь подцепить его пальцами, поднять и удержать. Не обязательно сразу получаться — важен процесс и тренировка мелкой моторики стоп.

Эти упражнения помогут укрепить стопы, улучшить осанку и избежать многих неприятностей, связанных с ногами. Делайте их регулярно — и ваши ноги скажут спасибо!

Уточнения

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.

