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Каждая тряпка — спортивный тренажёр: как уборка превращается в эффективный фитнес без абонемента

4:07
Спорт

Почти каждая женщина хочет быть в форме — подтянутой, стройной и уверенной. Но в ритме повседневной жизни — работа, семья, дети, бытовые заботы — бывает сложно найти время на тренажёрный зал или пробежку. И вот наступает выходной: мы берём в руки тряпку, швабру или пылесос и отправляемся в бой с пылью. А что если превратить эту уборку в настоящую тренировку?

Уборка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка

Сколько калорий сжигается при уборке

Не верите, что уборка может заменить фитнес? Давайте сравним.

  • Мытьё полов со шваброй — минус 70 ккал
  • Протирание пола руками — до 120 ккал
  • Влажная уборка мебели — ещё 60-80 ккал
  • Пылесос — около 60 ккал, но если добавить движения, расход энергии возрастает

Для сравнения: за 30 минут степ-аэробики сжигается примерно 200 ккал. Вывод очевиден — уборка вполне может стать заменой тренажёрному залу, особенно если подходить к ней с умом.

Дополнительные бонусы

Для лучшего эффекта можно добавить антицеллюлитное обертывание или специальные кремы для похудения. Но главное — это правильная техника. В процессе уборки нужно ощущать, как работают мышцы. Напряжение — верный путь к тонусу и результату.

Не лениться — ключ к успеху

Если хотите худеть без вложений, забудьте про ленивую уборку. Просто протереть пыль и перемыть полы — мало.

Нужно:

  • Напрячь мышцы живота
  • Выпрямить спину
  • Делать круговые движения руками
  • Включать в работу и руки, и ноги

Например, при развешивании белья вставайте на носочки, задерживайтесь на несколько секунд, затем опускайтесь. Или во время мытья полов — наклоняйтесь ниже, старайтесь задействовать пресс. Чем активнее вы двигаетесь, тем больше калорий сжигается.

Современная техника хороша, но она убирает не только пыль — она "отнимает" у нас движение. А движение — это здоровье. Чем больше действий выполняется вручную, тем эффективнее сгорают калории.

Кроме того, такая физическая активность особенно полезна в период восстановления после болезней — она мягко возвращает телу тонус и энергию.

Когда и как лучше убираться

Не стоит браться за уборку вечером после работы. В уставшем состоянии пользы будет мало. Лучше выделить на неё утро выходного дня.

Советы:

  • Включите бодрую музыку — она задаст нужный ритм
  • Не перерабатывайтесь — делайте перерывы, пейте воду или чай
  • Работайте с удовольствием — только так уборка превратится в фитнес и не вызовет отвращения

Упражнения во время уборки

Некоторые движения можно выполнять даже в процессе самых обычных дел:

  • Пылесосим с выпадом. Поставьте ноги на ширину плеч, возьмитесь за ручку, делайте выпады, следите за осанкой.
  • Моем пол с усилием. Садимся на колено, другая нога согнута. Меняйте опорную ногу каждые 3-5 минут.
  • Гладим с пользой. Подставьте под ногу низкую табуретку, выпрямите спину, управляйте движением с помощью ног.
  • Протираем пыль активно. Вставайте на носочки, тянитесь вверх, не бойтесь залезать в углы и на стулья.
  • Несём пакеты как штангу. Держим сумки на слегка согнутых руках, плечи разворачиваем наружу, поднимаем груз по 2-3 раза.

Завершение тренировки

После такой активной уборки — обязательный релакс. Поднимите руки, сделайте глубокий вдох, затем медленно наклонитесь и выдохните. Повторите несколько раз. Это помогает мышцам восстановиться, а вам — почувствовать удовлетворение от проделанной работы.

Попробовав такой подход однажды, от него трудно отказаться. А главное — экономия и времени, и денег на залы, и хорошее настроение в придачу.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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